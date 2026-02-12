Antonio Ratto übernimmt sportliche Leitung des FV Lörrach-Brombach

Antonio Ratto | Foto: Thomas Stern

Mit Antonio Ratto (59) übernimmt der bisherige Teammanager der ersten Mannschaft ab sofort die Sportliche Leitung im Aktivbereich des FV Lörrach-Brombach. "Damit konnte die vakante Position von Harald „Floyd“ Kleinhans, der Ende letzten Jahres aus persönlichen- und berufsbedingten Gründen kürzer treten musste, praktisch übergangslos adäquat besetzt werden", teilte der Landesligist mit. Ratto war vor seinem Wechsel ins Grütt lange beim FC Wittlingen als Co-Trainer und Teammanager engagiert gewesen. 2022 stieß er zum FVLB, zunächst als Assistenzcoach, ehe er den Posten des Teammanagers übernahm.

Um die laufenden sportlichen Themen zu koordinieren, werde Ratto eng mit dem Präsidiumsmitglied Christian Schmidt zusammenarbeiten und mit ihm die nächsten Schritte für den weiteren Aufbau begleiten. "Beide haben in den letzten Wochen intensive und zeitaufwendige Gespräche mit den Spielern des aktuellen Landesligakaders, Akteuren der U23 und den am Ende der Saison aus der U19 nachrückenden Jugendspielern geführt. Parallel dazu wird sich der Verein intensiv mit der Neuaufstellung im sportlichen Bereich beschäftigen", heißt es in der Pressemitteilung. Eine weitreichende Entscheidung werde die Sportliche Leitung möglichst zeitnah auch in Bezug auf die Besetzung der Cheftrainerposition treffen müssen, denn Thorsten Szesniak wird bekanntlich am Ende der Saison als Coach der ersten Mannschaft aufhören.