Antonio Munoz Bonilla setzt auf Landesliga-Abenteuer

Dies gilt es für den derzeitigen Tabellenneunten in den kommenden Wochen zu beweisen. In der Hinrunde warten mit Tabellenführer Solingen-Wald, dem Zweiten DV Solingen, SC Velbert (7.), Union Nettetal (6.) oder VSF Amern (8.) noch eine Reihe von Teams, die derzeit vor der Elf von Deniz Aktag stehen. Zuvor gastiert die SGU am Sonntag jedoch beim noch sieglosen VfB 03 Hilden II.

„Da kann man eigentlich nicht viel gewinnen. Wenn wir drei Punkte holen, ist das selbstverständlich, wenn wir verlieren, zeigt jeder mit dem Finger auf Dich“, sagt Munoz Bonilla, für den der Vergleich mit dem Kellerkind auch aus einem anderen Grund unangenehm ist. „Früher kannte ich fast jeden Spieler aus Hildens erster und zweiter Mannschaft. Aber in diesem Jahr ist deren Reserve für mich ein unbeschriebenes Blatt.“

Dass er und seine Kollegen am Sonntag dennoch mit drei Zählern im Gepäck die kurze Heimfahrt antreten werden, davon ist der Leistungsträger im Unterrather Aufgebot überzeugt, auch wenn mit dem für mehrere Wochen gesperrten Shunya Hashimoto ein anderer Fixpunkt im Angriffsspiel fehlen wird. „Wir müssen und werden dieses Spiel gewinnen.