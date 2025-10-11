Antonio Munoz Bonilla setzt auf Landesliga-Abenteuer

Antonio Munoz Bonilla war in der Sommerpause ein gefragter Mann. Nachdem feststand, dass der Mittelfeldspieler den Oberligisten FC Büderich verlassen würde, klopften einige Klubs an. Egal- ob Kreis-, Bezirks- oder Landesliga - der Offensivmann konnte sich die Spielklasse aussuchen. Letztich wählte Munoz Bonilla mit 36 Jahren noch einmal den ambitionierten Weg und schloss sich dem Landeslisten SG Unterrath an.
„Der Trainer hat sich sehr um mich bemüht und mich davon überzeugt, dass es noch zu früh ist, in die Kreisliga zu gehen“, sagt Munoz Bonilla schmunzelnd. Dem feinen Techniker kommt das höhere Niveau in Liga sechs nicht nur aus fußballerischer Sicht entgegen. Auch die Rahmenbedingungen waren für ihn ein Faktor.
„In der Landesliga werden die Spiele von einem Gespann geleitet. Das ist schon etwas anderes, als wenn nur ein einziger Schiedsrichter vor Ort ist. Der kann gar nicht alles sehen, was mich wiederum ärgern würde, dafür kenne ich mich auch selbst zu gut“, führt der Routinier aus. Den Schritt nach Unterrath hat der körperlich immer noch in sehr guter Verfassung befindliche Routinier bislang nicht bereut, auch wenn die letzten beiden Heimspiele gegen den ASV Süchteln (1:6) und den 1. FC Wülfrath (0:3) kräftig in den Sand gesetzt wurden.
„Da haben die Gegner sich kaputt gelacht, weil es so einfach war, ein Tor gegen uns zu erzielen“, bemängelt der Spielmacher, der ansonsten viel Potenzial in den eigenen Reihen sieht. „Wenn wir noch lernen, richtig zu verteidigen und alle Mann dabei haben, haben wir in meinen Augen eine richtig gute Mannschaft beisammen.“
Dies gilt es für den derzeitigen Tabellenneunten in den kommenden Wochen zu beweisen. In der Hinrunde warten mit Tabellenführer Solingen-Wald, dem Zweiten DV Solingen, SC Velbert (7.), Union Nettetal (6.) oder VSF Amern (8.) noch eine Reihe von Teams, die derzeit vor der Elf von Deniz Aktag stehen. Zuvor gastiert die SGU am Sonntag jedoch beim noch sieglosen VfB 03 Hilden II.
„Da kann man eigentlich nicht viel gewinnen. Wenn wir drei Punkte holen, ist das selbstverständlich, wenn wir verlieren, zeigt jeder mit dem Finger auf Dich“, sagt Munoz Bonilla, für den der Vergleich mit dem Kellerkind auch aus einem anderen Grund unangenehm ist. „Früher kannte ich fast jeden Spieler aus Hildens erster und zweiter Mannschaft. Aber in diesem Jahr ist deren Reserve für mich ein unbeschriebenes Blatt.“
Dass er und seine Kollegen am Sonntag dennoch mit drei Zählern im Gepäck die kurze Heimfahrt antreten werden, davon ist der Leistungsträger im Unterrather Aufgebot überzeugt, auch wenn mit dem für mehrere Wochen gesperrten Shunya Hashimoto ein anderer Fixpunkt im Angriffsspiel fehlen wird. „Wir müssen und werden dieses Spiel gewinnen.