Antonio Dino Sabato übernimmt das Zepter

Neues Gespann: Davide Caroli (l.) und Antonio Sabato. – Foto: PD

Der FC Schwamendingen hat einen wichtigen Schritt in der sportlichen Neuausrichtung vollzogen und präsentiert Antonio Dino Sabato als neuen Trainer der 1. Mannschaft.

Mit Sabato übernimmt ein in der Region Zürich bestens bekanntes Gesicht die Verantwortung an der Seitenlinie. Der 41-jährige Sabato bringt langjährige Erfahrung als Spieler und Trainer mit. Sabato gilt als akribischer Arbeiter, der grossen Wert auf Struktur und Zusammenhalt im Team legt. Bei seinen letzten beiden Stationen, dem FC Wiedikon und Zürich City, hat er gezeigt, dass er eine Mannschaft voranbringen kann und gleichzeitig junge Spieler weiterentwickelt und fördert.