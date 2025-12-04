Antonio Dino Sabato übernimmt das Zepter

Der FC Schwamendingen hat einen wichtigen Schritt in der sportlichen Neuausrichtung vollzogen und präsentiert Antonio Dino Sabato als neuen Trainer der 1. Mannschaft.
Mit Sabato übernimmt ein in der Region Zürich bestens bekanntes Gesicht die Verantwortung an der Seitenlinie. Der 41-jährige Sabato bringt langjährige Erfahrung als Spieler und Trainer mit. Sabato gilt als akribischer Arbeiter, der grossen Wert auf Struktur und Zusammenhalt im Team legt.
Bei seinen letzten beiden Stationen, dem FC Wiedikon und Zürich City, hat er gezeigt, dass er eine Mannschaft voranbringen kann und gleichzeitig junge Spieler weiterentwickelt und fördert.
Auch der Verein zeigt sich begeistert. Die sportliche Leitung betont, dass Sabato mit seiner professionellen Einstellung, seiner Erfahrung und seiner Art perfekt in unser Profil passt. Ziel sei es, die Mannschaft zu stabilisieren und mittelfristig wieder um die vorderen Tabellenplätze mitzuspielen.
Sabato wird sofort ins Training einsteigen und mit der Vorbereitung auf die Rückrunde starten. Unterstützt wird Sabato von Davide Caroli, der viel Erfahrung aus dem Zürcher Amateurfussball mitbringt.
Sabato selbst blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und möchte mich beim Verein und beim Sportchef für das Vertrauen bedanken. Ein besonderer Dank geht auch an Davide, der mich in dieser Aufgabe unterstützt."
Der FC Schwamendingen heisst Dino und Davide herzlich willkommen – und freut sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
