Antonio Diana wechselt vom BSC Acosta zu FT Braunschweig Neuzugang bleibt in der Stadt von NK · Heute, 22:18 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thies Meyer

Die Freien Turner Braunschweig haben mit Antonio Diana ihren dritten Neuzugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Der 27-jährige Defensivspieler wechselt vom BSC Acosta zurück zur Parkelf und trägt damit bereits zum dritten Mal in seiner Laufbahn das Trikot der Braunschweiger.

Diana ist bei den Freien Turnern kein Unbekannter. Bereits in der Jugend lief er für die U17 und später die U19 des Vereins auf. Mit der A-Jugend gelang ihm in der Saison 2017/18 der Aufstieg in die Regionalliga. Seine ersten Schritte im Herrenbereich machte der Abwehrspieler anschließend beim TSC Vahdet, ehe er zur Saison 2019/20 zum MTV Wolfenbüttel wechselte. Nach einer weiteren Station bei den Freien Turnern kehrte Diana 2021/22 nach Wolfenbüttel zurück und spielte dort bis zum Winter 2025. Anschließend zog es ihn zum BSC Acosta, bei dem er die vergangenen Monate verbrachte. Nun folgt die erneute Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte.

In der Rückrunde stand er dann noch zehn Mal für BSC Acosta in der Landesliga auf dem Feld und erzielte einen Treffer. Der Defensivspieler bringt zudem Erfahrung aus Duellen mit höherklassigen Mannschaften mit. Im Sommer 2024 stand Diana bereits in einem Spiel gegen Eintracht Braunschweig auf dem Platz. Auf die Profis der Löwen wird er auch in der kommenden Vorbereitung treffen.