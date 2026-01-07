Antonio Diana verlässt den MTV Wolfenbüttel

Antonio Diana, Innenverteidiger des MTV Wolfenbüttel, verlässt den Oberligisten zur Rückrunde und schließt sich dem Landesligisten BSC Acosta an.
Der 26-Jährige war bereits in der Saison 2019/20 für die Lessingstädter aktiv, kehrte 2021 nach einem Jahr bei den Freien Turnern Braunschweig zurück und absolvierte insgesamt 44 Pflichtspiele für den Verein. Dazu zählen 18 Oberliga- und 24 Landesligapartien sowie zwei Einsätze im Niedersachsenpokal der Amateure.
Verletzungspech überschattet die letzten Jahre
Die vergangenen zweieinhalb Jahre waren für Diana von Verletzungen geprägt. Eine Schambeinentzündung ließ ihn die gesamte Saison 2023/24 ausfallen, bevor ihn eine Schultereckgelenksprengung im August 2024 weitere neun Monate stoppte. In der laufenden Saison stand er bisher nur in zwei Oberligaspielen auf dem Feld: gegen den Heeslinger SC (0:1) im November sowie zwei Wochen später gegen den BSV Rehden (0:2).
Wechsel aus sportlichen Gründen
Für Diana ist der Schritt zum BSC Acosta eine Chance auf regelmäßige Spielpraxis. „Ich bin dem MTV dankbar, dass der Wechsel möglich ist, und wir gehen im Guten auseinander“, betont der Abwehrspieler. Co-Trainer und Sportkoordinator Michael Nietz zeigt Verständnis für den Abgang: „Es ist schade, dass Toni den Verein verlässt, aber nachvollziehbar, da wir einen enormen Konkurrenzkampf in der Defensive haben. Ich wünsche ihm alles Gute beim BSC Acosta.“