Antonio Diana verlässt den MTV Wolfenbüttel Abwehrspieler wechselt im Winter zum BSC Acosta und hofft auf mehr Einsatzzeiten.

Antonio Diana, Innenverteidiger des MTV Wolfenbüttel, verlässt den Oberligisten zur Rückrunde und schließt sich dem Landesligisten BSC Acosta an.

Der 26-Jährige war bereits in der Saison 2019/20 für die Lessingstädter aktiv, kehrte 2021 nach einem Jahr bei den Freien Turnern Braunschweig zurück und absolvierte insgesamt 44 Pflichtspiele für den Verein. Dazu zählen 18 Oberliga- und 24 Landesligapartien sowie zwei Einsätze im Niedersachsenpokal der Amateure. Verletzungspech überschattet die letzten Jahre

Die vergangenen zweieinhalb Jahre waren für Diana von Verletzungen geprägt. Eine Schambeinentzündung ließ ihn die gesamte Saison 2023/24 ausfallen, bevor ihn eine Schultereckgelenksprengung im August 2024 weitere neun Monate stoppte. In der laufenden Saison stand er bisher nur in zwei Oberligaspielen auf dem Feld: gegen den Heeslinger SC (0:1) im November sowie zwei Wochen später gegen den BSV Rehden (0:2). Wechsel aus sportlichen Gründen