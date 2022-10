Antonia Obermeier trifft in den Winkel TSG-Fußballerinnen gewinnen mit 1:0.

In der ersten Hälfte hatten die Gäste die deutlich größeren Spielanteile. Schon nach wenigen Minuten wurden zudem klare Torchancen für Hannah Hoffmann und Viktoria Heinrich notiert. Es blieb aber bis zur Pause beim 0:0. Die TSG-Abwehr um Keeperin Stefania Creolese hatte alles im Griff. Die Roten konterten. Lara Gall zielte zweimal knapp daneben, ehe Antonia Obermeier das 1:0 (68.) gelang. Sie ließ bei ihrem Solo fünf Gegnerinnen stehen und drosch die Kugel in den Winkel. Bereits morgen um 19.30 Uhr geht’s mit dem Spiel beim Nachbarn Oppenweiler/Sulzbach II weiter.

