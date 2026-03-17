Antonia Dietsch erlöst die Isselerinnen 

Issel obenauf: Der TuS schlug den SC Siegelbach mit 2:1. – Foto: Sebastian J. Schwarz

Trotz klarer Überlegenheit machte es die Elf von Trainer Dusko Radic lange spannend. Der TuS ließ den Ball schnell laufen und kam über präzise Schnittstellen- und Diagonalpässe immer wieder gefährlich vors gegnerische Tor. Trotz zahlreicher Chancen blieb Issel zunächst aber ohne Treffer. „Zur Halbzeit hätte es gut und gerne 3:0 für uns stehen können“, sagte der Trainer. Die Erlösung brachte Antonia Dietsch: Sie traf zunächst per direkt verwandeltem Freistoß zur Führung und erhöhte später mit einem Distanzschuss auf 2:0. Erst in der Nachspielzeit gelang Siegelbach nach einer Ecke der Anschlusstreffer. „Wenn wir am Ende 7:0 gewonnen hätten, wäre das sicherlich nicht unverdient gewesen“, meinte Radic, der dennoch zufrieden bilanzierte: „Ein großes Lob an die Mädels, die das hervorragend gemacht haben.“

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A-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – Viktoria Herxheim ⇥3:0 (1:0)

Es entwickelte sich eine „wilde erste Halbzeit“, die auf Trierer Seite auch von Ungenauigkeiten geprägt war, wie Trainer Christian Esch berichtete. Trotz zahlreicher Ballgewinne konnte die Eintracht ihre Umschaltmomente anfangs nicht gewinnbringend nutzen. „Das haben wir in der Pause angesprochen und taktisch umgestellt. Auch danach haben wir kein überragendes Spiel gemacht, hatten aber den Gegner jederzeit im Griff“, resümierte der Coach.

SVE: Matthias Fettes - Jannik Heinzen, Tom Holstein, Serhii Simshah (76. Louis Hermann), Dorian Kisoka, Noah Dienhart (35. Nevio Marasa), Julian Wingerath (73. Lias Weiland), Phil Heck, Ryan Douglas-Lowe (88. Justus Molner), Leonard Petry

Tore: 1:0 Tom Holstein (38.), 2:0 Ryan Douglas-Lowe (83.), 3:0 Phil Heck (88.)

C-Junioren-Regionalliga: FC Homburg – Eintracht Trier⇥ 1:4 (1:3)

Trotz langer Unterzahl haben die Trierer in Homburg einen wichtigen Sieg eingefahren. Marwane Mandjekassai mit einem Doppelpack sowie Benjamin Maksuti, der kurz vor der Pause des Feldes verwiesen wurde, hatten die Eintracht im ersten Durchgang in Führung gebracht. „Die zehn Jungs haben das sehr souverän nach Hause gefightet“, resümierte Trainer Max Herres, der eine „Top-Leistung über die komplette Spielzeit“ und einen „absolut verdienten Sieg“ sah.

SVE: Leo Weber - Noah Billen, Agon Abdiu, Marwane Mandjekassai (70. Alexander Damianakis), Natan Zieba (56. Dmytro Halushka), Max Musiol, Felix Vaudlet, Mathis Fuchs, Benjamin Maksuti, Luis Schmitt (65. Tim Jakobi), Dylan Servais

Tore: 0:1/0:3 Marwane Mandjekassai (6./23.), 0:2 Benjamin Maksuti (14.), 1:3 Abdiwahab Sudi (35.), 1:4 Dmytro Halushka (63.)

Bes. Vork.: Rot für Benjamin Maksuti (33., SVE)

Mainz 05 – SpVgg Trier ⇥8:0 (4:0)

Gegen den Tabellenzweiten aus Mainz gab es für die SpVgg Trier erneut nichts zu holen. Dabei hielt sich das Schlusslicht gegen den Bundesliga-Nachwuchs aus Rheinhessen eine halbe Stunde lang schadlos, ehe ein verwandelter Strafstoß für die Führung der Gastgeber sorgte. Danach fielen die Trierer auseinander: In den fünf Minuten bis zur Halbzeitpause erzielte Mainz drei weitere Treffer. Nach der Pause machten es die 05er schließlich deutlich und gingen am Ende mit einem 8:0-Erfolg vom Platz.

Aufstellung: keine Angaben

B-Juniorinnen-Regionalliga: VfR Wormatia Worms – TuS Issel ⇥1:0 (1:0)

Schon nach zwei Minuten mussten die Isseler B-Juniorinnen den einzigen Gegentreffer des Tages hinnehmen. Danach ergaben sich zwar auf beiden Seiten Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. „Worms hielt kämpferisch gut dagegen, während es uns nicht gelungen ist, unser Spiel konsequent durchzuziehen“, resümierte das Trainergespann Lea Ehlenz/Louis Kaufmann. Auch in der zweiten Halbzeit schaffte es der TuS nicht, genügend Druck zu entwickeln und gefährlich vor das Tor der Gastgeberinnen zu kommen. „Insgesamt waren wir offensiv zu ungefährlich gegen ein kämpferisch starkes Team. Wir haben noch Arbeit vor uns, um wieder an unsere früheren Leistungen anknüpfen zu können“, meinten die beiden Trainer weiter.

Issel: Narmin Samara - Lotte Schmitt, Lovis Klein, Zoe Lames, Mia Marzi, Freda Stemmann, Hanna Mendryscha, Lotta Kayser, Stella Rinnenburger (55. Sina Meeth), Norah Graf, Lea Hollmann

Tor: 1:0 Katharina Stephan (2.)

SG Andernach – SV Hetzerath ⇥4:0 (1:0)

Erst kurz vor Schluss machten es die Gastgeberinnen mit zwei weiteren Treffern deutlich. „Die letzten zwei Tore gehen auf mich, da ich für die letzten 15 Minuten umgestellt habe, um noch ein Tor zu erzielen“, gab Trainer Thomas Schäfer offen zu. Mit der Leistung seiner Mannschaft war der Coach jedoch sehr zufrieden. „Wir versuchen uns jetzt in dieser Woche gut auf Saarbrücken vorzubereiten, um dort erneut an unsere Leistungsgrenze zu kommen.“

Hetzerath: Elisa Thielges - Franziska Reilich, Mila Leyendecker, Lana Schönhofen, Laura Hansen, Maja Walber, Nele Schäfer, Lotta Mertes, Emma Lehnen, Amelie Bardy (67. Fida Sadat), Florentine Huwer.

Tore: 1:0 Paula Wenske (10.), 2:0 Alegra Montenegro Hernandez (44.), 3:0 Mia Simakovic (75.), 4:0 Jorinda Vishi (77.)