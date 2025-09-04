Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Derby gegen den SV Weil: FSV-Trainer Anton Weis – Foto: Achim Keller
Anton Weis, FSV Rheinfelden: "Nie das Gefühl, dass jemand Angst hat"
Der Landesliga-Start ist für die Fußballer des FSV Rheinfelden bisher durchwachsen verlaufen.
Trainer Anton Weis spricht im Interview über unnötige Kleinigkeiten und Derbystatistik.
BZ: Herr Weis, vor dem Landesliga-Start mahnten Sie, dass der FSV Rheinfelden angesichts vieler Neuzugänge Zeit brauchen wird. Wo steht Ihr Team nach drei Spielen?
Wir haben uns mehr als vier Punkte erhofft. Es haben viele Spieler gefehlt, einige waren im Urlaub, einige verletzt. Am Samstag kommen wieder sechs, sieben Spieler, die für die Startelf in Frage kommen, dazu. Es wird noch zwei, drei Wochen dauern. Wir wollen aber nicht so lange auf die nächsten drei Punkte warten.
BZ: In den letzten drei Pflichtspielen kassierte der FSV zwölf Gegentore.