Anton Weis, FSV Rheinfelden: "Nie das Gefühl, dass jemand Angst hat"

BZ: Herr Weis, vor dem Landesliga-Start mahnten Sie, dass der FSV Rheinfelden angesichts vieler Neuzugänge Zeit brauchen wird. Wo steht Ihr Team nach drei Spielen?

Wir haben uns mehr als vier Punkte erhofft. Es haben viele Spieler gefehlt, einige waren im Urlaub, einige verletzt. Am Samstag kommen wieder sechs, sieben Spieler, die für die Startelf in Frage kommen, dazu. Es wird noch zwei, drei Wochen dauern. Wir wollen aber nicht so lange auf die nächsten drei Punkte warten.

BZ: In den letzten drei Pflichtspielen kassierte der FSV zwölf Gegentore.