Anton Heinz brilliert weiter für den FC Bayern München

Anton Heinz (l.) jubelt weiter. – Foto: Paul Hofer

Wie läuft es eigentlich bei Anton Heinz, ehemaliger Torjäger von Alemannia Aachen und Rot-Weiß Oberhausen? Um diese Frage zu beantworten, geht der Blick seit dieser Saison in den Süden zum Branchenprimus, denn der 28-Jährige läuft für die U23 des FC Bayern München auf. Seine starke Form zum Saisonstart hat er in der Folge weiter bewiesen, erst am Freitag war er wieder der Matchwinner des FCB.

Der FC Memmingen liegt Heinz. Im Hinspiel war er beim 4:1-Erfolg der Bayern das große Thema, denn der abschlussstarke Stürmer schoss gleich alle vier Tore seiner Mannschaft. Im Rückspiel avancierte der ehemalige Alemanne erneut zum Schlüsselspieler, als seine Mannschaft nach einem Doppelschlag zur Pause mit 0:2 hinten lag. Heinz verkürzte zunächst per Elfmeter (62.), dann gelang ihm, wie schon häufiger in seiner Karriere, der Lucky Punch in der Nachspielzeit: Unter Druck jubelte er in der 96. Minute zum 2:2-Endstand.

Heinz jagt in Bayern die Torjägerkanone

Bayern II rangieren im oberen Tabellenmittelfeld der Regionalliga Bayern, während Heinz Top-Anwärter auf die Torjägerkanone bleibt! Sein Doppelpack war gleichbedeutend mit seinen Saisontoren 17 und 18, also fehlen ihm nur noch zwei weitere Treffer, um seine eigene Bestmarke einzustellen. 2023/24 schoss er Alemannia Aachen mit 20 Toren zurück in die 3. Liga - davon ist FC Bayern mit seiner U23 aktuell weit entfernt, dafür hat sich aber persönlich der Wechsel zum Rekordmeister vollends ausgezahlt.