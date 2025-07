Anton Grießbaum kommt vom PSV Freiburg zum FC Emmendingen

Der 20-jährige, sowohl in der Mitte als auch Außen einsetzbare Offensivspieler hat in seinen ersten Spielzeiten im Aktivenbereich eine tolle Entwicklung gezeigt. Bereits als A-Junior etablierte er sich als Stammkraft beim A-Kreisligisten im Freiburger Westen und absolvierte dort trotz seines jungen Alters schon mehr als 70 Spiele, in denen er 31 Tore erzielte. Zu weiteren 19 Treffern steuerte er die Vorlage bei.