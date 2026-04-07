„Anti-Fußball" siegt: FC Mittenwald gewinnt trotz zweier Platzverweise

Der Anfang eines weiteren Sieges: Fabian Rotter verwandelt den Elfmeter im Nachschuss zum 1:0 für den FC Mittenwald. Grainaus Tim Schiebilski kann nur zuschauen. – Foto: Manuel Weiter

Mit Ruhm haben sich die Schlehdorfer Fußballer wahrlich nicht bekleckert. „Das war eine schwere Geburt“, sagt Trainer Andreas Matthäus nach dem 3:2-Sieg über die Reserve des SV Bad Heilbrunn. Eigentlich waren die Karten vor Anpfiff klar verteilt. Auf der einen Seite die Gastgeber, die noch auf den Aufstieg schielen, auf der anderen der Tabellenvorletzte, der überhaupt erst zwei Siege in dieser Saison eingefahren hatte. Und doch wurde Matthäus schnell bewusst, dass es ein Geduldsspiel werden würde. Nach sieben Minuten ließ sich sein Torwart von einem Schuss aus sage und schreibe 40 Metern überraschen. Zwar drehte der FCKS den frühen Rückstand in eine frühe Führung um, doch eine weitere Unsicherheit in der Abwehr sorgte für das 2:2. „Bis dahin waren wir eigentlich gut in der Partie“, ärgert sich der Coach.

So mussten seine Fußballer erneut anlaufen. Die Bad Heilbrunner wehrten sich mit Kräften, zogen sich bis an die Mittellinie zurück und hatten mit Leopold Hofmann einen starken Rückhalt im Tor. „Er hat ein Topspiel gemacht“, musste auch Matthäus anerkennen. Und doch hielt sein Team die Aufstiegshoffnungen am Leben, weil Radoslaw Stempel in der Schlussphase bei einem Freistoß am richtigen Fleck stand und sein zweites Tor markierte.

Der FC Mittenwald bleibt mit einem 4:1-Sieg gegen Grainau weiter in der Spitzengruppe der A-Klasse. Doch wie dieser zustandegekommen ist, schmeckt SCEG-Trainer Christoph Saller überhaupt nicht. „Bitter, wenn so ein Anti-Fußball belohnt wird.“ Er sah seine Mannschaft am Montagnachmittag als die klar bessere, auch die besseren Chancen waren auf der Seite der Gastgeber. Das hilft jedoch nichts, wenn der Gegner die Tore macht. Fabian Rotter brachte im zweiten Anlauf seinen Elfmeter zur Führung im Gehäuse unter.

In der zweiten Halbzeit glich Grainau zwar aus, doch die Mittenwalder bewiesen Kampfgeist und schlugen in der Schlussphase eiskalt zu. Und das, obwohl sie nach zwei Gelb-Roten Karten diese mit nur noch neun Mann über die Bühne brachten. Stefan Breundl, Maximilian Weidmann und ein Eigentor von Tim Schiebilski sorgten für den letztlich etwas zu hoch ausgefallenen Sieg. „Das ist kein Fußball, aber das Ergebnis gibt ihnen recht“, bilanziert Saller. „Sie machen in der zweiten Halbzeit mit einem Torschuss drei Tore. Das ist auch eine Qualität.“ Die Chancenverwertung war das Einzige, was der Coach seinem eigenen Team dieses Mal ankreiden konnte. Dreimal standen seine Angreifer alleine vor dem gegnerischen Torwart. Den Ball brachten sie aber nicht im Isartaler Gehäuse unter. Und das zählt im Fußball ja bekanntlich.

ESV Penzberg II – FC Megas GAP 2:0 (0:0)

Nächster Rückschlag für den FC Megas im Kampf um den Abstieg. Gegen die Reserve des ESV Penzberg verlor das Team von Ioannis Hristoforidis mit 0:2 und ziert damit weiterhin das Tabellenende in der A-Klasse. Im ersten Aufeinandertreffen hatten die Garmisch-Partenkirchner immerhin noch einen Punkt geholt. Die nächsten Aufgaben haben es nun mit Grainau und Krün in sich.