Im FuPa-Interview spricht Abwehrspieler Anthony Syhre über seinen Wechsel zum VfR Heilbronn in die Verbandsliga. Der ehemalige Profi, der bereits in der 3. Liga, der Regionalliga, der 2. Liga in Österreich und sogar in der Eredivisie gespielt hat, erklärt, warum er Studium und Fußball verbindet, welche Eindrücke er von seinem neuen Verein gewonnen hat und welche Rolle er künftig im Team übernehmen will.

Anthony Syhre: Für mich war es eine sehr bewusste Entscheidung. Ich habe in Heilbronn ein duales Studium begonnen – mit Praxis- und Theoriephasen im Wechsel. Das bedeutet, dass ich meine zweite Karriere einleite und gleichzeitig dem Fußball treu bleibe. Nun kann ich meine Erfahrung an eine Mannschaft weitergeben, die ambitioniert ist und klare Ziele verfolgt. Der VfR Heilbronn bietet dafür perfekte Voraussetzungen: ein gut geführter Verein mit Vision, Energie und einer echten Aufbruchsstimmung. Deshalb fühlt sich dieser Weg für mich nicht wie ein Rückschritt an, sondern vielmehr wie eine neue Freiheit – die Chance, Studium und Fußball ideal zu verbinden und dabei noch einmal ein wichtiges Kapitel auf und neben dem Platz zu gestalten.

FuPa: Herr Syhre, Sie haben schon in der 3. Liga, der Regionalliga, der 2. Liga in Österreich und sogar in der Eredivisie gespielt. Was hat Sie nun zum Schritt in die Verbandsliga bewogen?

Anthony Syhre: Natürlich schmeichelt es mir, so gesehen zu werden. Aber am Ende zählt die Mannschaft. Ich möchte mit Leistung überzeugen und zeigen, dass Erfahrung und Einsatz Hand in Hand gehen können.

FuPa: Viele bezeichnen Ihre Verpflichtung als Transfercoup. Wie fühlt es sich für Sie persönlich an, in dieser Rolle beim neuen Verein wahrgenommen zu werden?

FuPa: Ihr erstes Spiel für den VfR Heilbronn haben Sie bereits absolviert. Welche Eindrücke haben Sie dabei vom Team, vom Umfeld und von der Liga gewonnen?

Anthony Syhre: Nach einer Woche bin ich positiv überrascht. Das Team ist jung, hungrig und lernwillig. Das Umfeld lebt den Verein – das spürt man sofort.

FuPa: Sie bringen reichlich Erfahrung aus dem Profifußball mit. Wie wollen Sie diese Erfahrungen an Ihre neuen Mitspieler weitergeben?

Anthony Syhre: Durch Vorleben. Reden ist das eine, aber wichtiger ist, es auf dem Platz zu zeigen: Professionalität, Disziplin und Vertrauen in die eigene Stärke.

FuPa: Wenn Sie auf Ihre bisherigen Stationen zurückblicken – gibt es eine Phase oder einen Verein, der Sie besonders geprägt hat?

Anthony Syhre: Definitiv Hertha BSC – mein erster Verein, mein Fundament. Dort habe ich gelernt, was Profifußball bedeutet. Und dann Osnabrück: mein erster Wechsel außerhalb meiner Komfortzone. Diese beiden Stationen haben mich am meisten geprägt.

FuPa: Sie haben schon gegen hochkarätige Gegner in Deutschland und Österreich gespielt. Wie groß ist die Umstellung für Sie jetzt auf die Verbandsliga?

Anthony Syhre: Die Umstellung ist natürlich spürbar – Tempo und Niveau sind anders. Aber am Ende bleibt Fußball Fußball: Leidenschaft, Wille und Teamgeist entscheiden jedes Spiel.

FuPa: Viele Fans sehen in Ihnen auch ein Vorbild für die jüngeren Spieler. Wie sehen Sie selbst Ihre Rolle innerhalb der Mannschaft?

Anthony Syhre: Ich sehe mich als Orientierungspunkt. Nicht besser, nicht größer – einfach einer, der schon viel erlebt hat und dieses Wissen weitergeben möchte.

FuPa: In Ihrer Karriere haben Sie nicht nur verteidigt, sondern auch einige Tore erzielt – zum Beispiel für den VfL Osnabrück. Werden wir Sie in Heilbronn auch wieder bei Standards im gegnerischen Strafraum sehen?

Anthony Syhre: Ja, das gehört natürlich dazu. Meine Hauptaufgabe ist es, der Defensive Sicherheit zu geben – bei Standards setze ich aber auch in der Offensive Akzente.

FuPa: Mit Ihrer Erfahrung aus über 200 Pflichtspielen im höherklassigen Fußball – welche persönlichen Ziele haben Sie für die aktuelle Saison?

Anthony Syhre: Ich möchte Stabilität bringen, Verantwortung übernehmen und meinen Teil dazu beitragen, dass der Verein seine Ziele erreicht. Persönlich geht es mir darum, mit Freude und voller Überzeugung zu spielen.

FuPa: Und zum Schluss: Was möchten Sie den Heilbronner Fans mit auf den Weg geben, die sich sehr über Ihren Wechsel freuen?

Anthony Syhre: Danke für die offene Aufnahme! Ich verspreche: Ihr bekommt einen Spieler, der alles für den VfR Heilbronn gibt – mit Leidenschaft und dem klaren Ziel, gemeinsam erfolgreich zu sein.