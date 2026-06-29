Anthony Oscasindas schafft den Sprung in die Regionalliga

Anthony Oscasindas (l.) wechselt in die Regionalliga Nord. – Foto: Markus Becker

Anthony Oscasindas war beim KFC Uerdingen in der vergangenen Saison eine echte Konstante: Der Innenverteidiger lief in 33 Oberliga-Spielen auf und genoss das volle Vertrauen des Trainerteams um Julian Stöhr. Nach seiner Verabschiedung war klar: Der 22-Jährige möchte den nächsten Schritt gehen - und hat nun den Sprung in die Regionalliga geschafft.

Oscasindas bringt trotz seines jungen Alters bereits reichlich Oberliga-Erfahrung mit. Der kopfballstarke Defensivmann wurde bei den Sportfreunden Baumberg ausgebildet, schaffte dort den Sprung aus dem Nachwuchs in die erste Mannschaft und entwickelte sich in den vergangenen beiden Spielzeiten zum Stammspieler. In 54 Oberliga-Partien für Baumberg erzielte Oscasindas sechs Treffer, ehe er zum KFC Uerdingen wechselte. Das Monheimer Eigengewächs gilt als zweikampf- und kopfballstarker Verteidiger, der auch im gegnerischen Strafraum Gefahr ausstrahlen kann. Auf diese Qualitäten freut sich ab sofort der Bremer SV, der Oscasindas als Zugang vorgestellt hat.

Das Gesamtpaket stimmt

„Anthony bringt viel Erfahrung mit. Gerade wenn viele neue Spieler zusammenfinden, ist das für uns Gold wert. Deshalb freuen wir uns sehr, dass er sich für den Bremer SV entschieden hat. Mich beeindruckt vor allem, wie strukturiert Anthony seine Dinge angeht. Ob beim Training oder abseits des Platzes - er ist oft schon einen Schritt weiter und übernimmt Verantwortung“, teilt Trainer Ralf Voigt bei der Vorstellung seines neuen Schützlings mit.