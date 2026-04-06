🖤❤️ Anthony Eisold verstärkt das Mittelfeld der Victoria

Mit Anthony Eisold stellt der FC Victoria Pier-Schophoven einen weiteren jungen Neuzugang für die Saison 2026/2027 vor. Der 20-Jährige soll künftig das Mittelfeld der Schwarz-Roten verstärken.
Anthony ist linksfüßig und bringt trotz seines jungen Alters bereits erste Erfahrungen aus dem Seniorenbereich mit. In seiner bisherigen Laufbahn kommt er auf 29 Spiele, 8 Tore und 4 Assists.
Mit seiner Dynamik, seinem linken Fuß und seiner Spielweise passt Anthony gut in das Profil, das der Verein für die kommende Spielzeit sucht. Er soll dem Mittelfeld zusätzliche Impulse geben und ist ein weiterer Baustein für eine ambitionierte und schlagkräftige Mannschaft 2026/2027.
📸 Auf dem Foto:
v. l. n. r.: Trainer Kai Schiefbahn, Anthony Eisold
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