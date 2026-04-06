🖤❤️ Anthony Eisold verstärkt das Mittelfeld der Victoria

Mit Anthony Eisold stellt der FC Victoria Pier-Schophoven einen weiteren jungen Neuzugang für die Saison 2026/2027 vor. Der 20-Jährige soll künftig das Mittelfeld der Schwarz-Roten verstärken.

Anthony ist linksfüßig und bringt trotz seines jungen Alters bereits erste Erfahrungen aus dem Seniorenbereich mit. In seiner bisherigen Laufbahn kommt er auf 29 Spiele, 8 Tore und 4 Assists.