Antes entscheidet Partie für Jerstedt

Die zweite Herrenmannschaft des SV Union Salzgitter lieferte gegen die SG Jerstedt über weite Strecken eine engagierte Vorstellung. Nach einer guten ersten Halbzeit brachten zwei schnelle Treffer kurz vor der Pause die Gastgeber aus dem Rhythmus. Trotz zwischenzeitlichem Anschluss musste sich Union am Ende mit 1:4 geschlagen geben.

Doch eine kurze Phase der Unaufmerksamkeit kurz vor der Pause brachte die Gäste auf die Siegerstraße. In der 43. Minute traf Antes zum 0:1. Nur zwei Minuten später legte er nach und erhöhte auf 0:2.

Gestern Abend empfing die zweite Herrenmannschaft des SV Union Salzgitter in der Aldacon Arena die Gäste der SG Jerstedt. In den ersten 40 Minuten kontrollierten die Gastgeber über weite Strecken das Spielgeschehen, hatten mehr Ballbesitz und zeigten, welches Potenzial in der Mannschaft steckt.

Die Szene spiegelte ein Stück weit den bisherigen Saisonverlauf der Salzgitteraner wider: Die Spielidee stimmt häufig, man hält gut mit, verliert jedoch durch kleine Unkonzentriertheiten die Kontrolle über die Partie. Nach Gegentoren wirkt die Mannschaft zudem oft verunsichert und kassiert schnell weitere Treffer.

Nach dem Seitenwechsel bot sich zunächst ein ähnliches Bild wie im ersten Durchgang, allerdings konnten die Gäste ihre schnellen Konter nun deutlich besser ausspielen.

In der 60. Minute keimte noch einmal Hoffnung bei den Gastgebern auf: Ales verkürzte auf 1:2 und brachte Union zurück ins Spiel. In der Folge entwickelte sich eine offene Partie mit Möglichkeiten auf beiden Seiten.

Doch das Glück war an diesem Abend nicht auf Seiten der Hausherren. Eine scharfe Hereingabe von Antes wurde unglücklich ins eigene Tor abgefälscht und führte zum 1:3. In der 85. Minute sorgte erneut Antes schließlich für die Entscheidung und stellte den 1:4-Endstand her.

Aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg der Gäste insgesamt in Ordnung, fällt aus Sicht der Gastgeber jedoch etwas zu hoch aus.