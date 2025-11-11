Anteilnahme nach dem Tod von Oliver Esser riesig

Der völlig unerwartete Tod von Oliver Esser mit nur 35 Jahren bewegt die Menschen im Fußballkreis Grevenbroich/Neuss weiterhin. Das zeigt eine Spendenaktion auf dem Internet-Portal GoFundMe deutlich. Die war ins Leben gerufen worden, um Essers Frau, die er erst im August geheiratet hatte, und seine sechsjährige Tochter zu unterstützen. Mit Blick auf die finanziellen Herausforderungen heißt es auf der Internetseite zur Spendenaktion: „Zur unermesslichen Trauer kommen nun Sorgen, die keine junge Familie allein tragen sollte.“ Die Anteilnahme ist riesig.

Oliver Esser hatte in seiner Amateurlaufbahn bei den Senioren für insgesamt vier Vereine aus dem Fußballkreis Grevenbroich/Neuss gespielt. Für den SC Kapellen, die DJK Gnadental, die Holzheimer SG und den BV Wevelinghoven. Die meisten Jahre verbrachte er bei der HSG, wo er den Durchmarsch von der der Kreisliga A bis in die Landesliga mitmachte. Als Esser nun am 2. November als Folge eines Unfalls völlig überraschend verstarb, entschlossen sich die Holzheimer seine Rücknummer 2 nicht mehr zu vergeben, um ihm ein angemessenes Andenken zu bewahren.

Doch nicht nur in Holzheim sorgt der Schicksalsschlag bei der jungen Familie Esser vor große Bestürzung, viele Menschen aus der heimischen Fußballszene sind geschockt und wollen helfen. Das zeigt der rasante Zuwachs bei der Spendenaktion. Waren bis Freitagnachmittag 633 Spenden mit einer Gesamtsumme mit 20.832 Euro zusammengekommen, so hatte sich die Summe bis Montagabend schon fast verdoppelt. Bei 879 Einzelspenden hatten sich 38.203 Euro angesammelt. Es wäre keine Überraschung, wenn auch noch der Zielbetrag von 45.000 Euro erreicht würde.