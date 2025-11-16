Ante Galic lässt Young Boys Reutlingen jubeln und davon ziehen

Zum Abschluss des 16. Spieltags der Verbandsliga Württemberg gab es für Spitzenreiter Young Boys Reutlingen einen knappen 1:0-Erfolg.

Vor 190 Zuschauern erwischte Calcio Leinfelden-Echterdingen den besseren Start in die Partie. Bereits in der 9. Minute traf Nick Olteanu zur frühen Führung für die Hausherren. Mit diesem Treffer setzten die Gastgeber ein wichtiges Zeichen. In der Folge entwickelte sich ein intensives Spiel. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung hart umkämpft, doch die Defensive der Gastgeber stand stabil. ---



Philipp Minder (28.) brachte die Sportfreunde in Führung, doch Luis Weber (90.+2) rettete dem VfR Heilbronn in der Nachspielzeit den Punkt. Ein intensives Duell, das erst ganz spät seinen Ausgleich fand.



Ibrahim Njie (34.) entschied eine chancenarme Partie mit kühler Effizienz. Trotz Gelb-Rot gegen Niklas Weiß (71./SV Fellbach) verteidigten die Gäste den Vorsprung kompakt bis zum Abpfiff.



Lukas Behr traf per Foulelfmeter zur Gäste-Führung (35.), Maxime Ackermann legte nach (59.), ehe Markus Maurer schnell verkürzte (62.). Berg drückte auf den Ausgleich, doch Rottenburg brachte den Auswärtssieg über die Linie.



Ein taktisch geprägtes Topspiel ohne Tore: Holzhausen fand gegen die disziplinierte Ordnung des FC Esslingen keine Lücke. Beide Teams hielten das Risiko gering und teilten sich folgerichtig die Punkte. Allerdings musste das Spiel für ca. 40 Minuten aufgrund einer Verletzung eines Esslinger Spielers unterbrochen werden.



Eine zähe Partie kippte spät, als Mike Marianek vom Punkt traf (84./Foulelfmeter). Waiblingen hielt lange dagegen, Dorfmerkingen nutzte die entscheidende Szene mit Nervenstärke.



Lukas Linder (18.) brachte Oberensingen vorneweg, doch Joshua Merz (42.) glich für den VfB Friedrichshafen aus. Kai Kramer verwandelte nach der Pause den fälligen Foulelfmeter zum Sieg (67.).



Den Treffer des Spiels erzielte Ante Galic nach zehn Minuten. Im Anschluss blieb das Spiel umkämpft, aber ohne weiteren Treffer. Die Young Boys haben dadurch einen Vorsprung von fünf Punkten.