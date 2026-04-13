Viel lief über ihn: Schiedsrichter Martin Dänner pfiff zwei Elfmeter für Antdorf/Iffeldorf (in Rot). Erfolgreich war die SG aber nur ein Mal – im Nachschuss. – Foto: Tamara Rabuser (or)

Bedeutet im Umkehrschluss: Weiter lästiges Wetteifern um Platz zwei mit allerlei Mitbewerbern. „Ärgerlich, ein Punkt wäre verdient gewesen, weil meine Mannschaft in der zweiten Halbzeit Moral gezeigt hat“, bilanziert Coach Staiger. Der Rückkehrer auf der Trainerbank räumte allerdings auch ein, dass zum Erlangen des Kreisliga-Niveaus „noch einiges“ fehle. Aufgeben wolle man sich aber in keiner Weise. „Wir sind immer noch dabei“, blickt Staiger mit Vorfreude auf das Derby beim punktgleichen ESV Penzberg am kommenden Samstag.

Antdorf – Die Gelegenheit, nahe an den Spitzenplatz heranzurücken, lag diesmal auf dem Elfmeterpunkt. Von dort verpasste es die SG Antdorf / Iffeldorf , ein Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen in der Kreisklasse 3 zu setzen. Zweimal lag der Ball zum Einschuss frei auf dem Punkt. Nur einmal schaffte es das Heimteam im Nachschuss zum Erfolg. Letztlich aber musste sich die Elf von Jürgen Staiger der SG Starnberg /Söcking mit 1:2 beugen.

Antdorf/Iffeldorf hatte „zu viel Respekt vor dem Gegner“ – Keeper Marius mit zwei Top-Paraden

Im ersten Abschnitt zeigte sich deutlich, woran es in Antdorf und Iffeldorf hakt. Es mangelte an Überzeugung und proaktivem Spiel. Staiger erkannte „zuviel Respekt vor dem Gegner“. Der ging dann fast erwartbar in Führung. Ein Ball hinter die Abwehrkette bescherte den Gästen das 0:1. Ein Zwischenstand, der der SG zur Pause schmeichelte. Einzig zweier Top-Paraden von Keeper Marius Becker war es zu verdanken, dass die Partie nicht vorzeitig entschieden war. Zumal Markus Winkler in dieser Phase den ersten Strafstoß in den Sand setzte. „Das hätte die Wende bedeuten können“, trauerte Staiger der vergebenen Chance nach. „Aber der Markus hat die Verantwortung übernommen.“

Die Umstellung auf zwei nominelle Angreifer brachte nach dem Seitenwechsel Schwung ins Spiel der Gastgeber. Die aber hätten ihre Möglichkeiten vor dem Tor präziser und zielstrebiger ausspielen müssen. Denn: Hochkaräter gibt es in den meisten Fällen nur, wenn man sie auch unbedingt möchte. So aber schnappten sich die Gäste inmitten der Drangphase nahe der Mittellinie den Ball, um mit einem perfekten Zuspiel zwischen den Innenverteidigern der Heimelf den fatalen Konter zum 0:2 zu setzen. Das machte die SG zornig.

Ab diesem Moment sah Staiger endlich ein „druckvolles und körperliches Spiel“ seiner Schützlinge. Aber auch den nächsten vergebenen Elfer durch Max Panholzer. Immerhin roch Abdullah Selmani den „Nachschuss-Braten“ und sorgte mit seinem Anschlusstreffer zum 1:2 für eine hektische Schlussphase, die gleichzeitig Hoffnung machte. In den Minuten vor Abpfiff hatte Staiger einen weiteren Elfer für die SG ausgemacht. Doch Spielleiter Martin Dänner verlegte das Vergehen an Julian Ludewig aus dem Sechzehner heraus. „Das hat er sich dann vielleicht nicht mehr getraut“, mutmaßte der Coach.