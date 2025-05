Antdorf/Iffeldorf stichelt vor Meisterkür Richtung Murnau

Die Pflicht ist erfüllt, jetzt fehlt noch die Kür. Mit einem eindrucksvollen 5:0 (3:0-Erfolg über den TSV Benediktbeuern geht die SG Antdorf/Iffeldorf in der Kreisklasse 3 als Tabellenführer auf die Zielgerade. Da sich auch Verfolger TSV Murnau mit dem 4:0 beim ASC Geretsried keine Blöße gab, bleibt es bei dem einen Punkt Vorsprung für die SG. Am kommenden Samstag kann die Elf von Spielertrainer Hannes Huber aus eigener Kraft in die Kreisliga aufsteigen.

Längst geht es auch um die Dinge abseits der eigenen Mannschaft. Am Samstag schlug eine Vielzahl an Zuschauern an der Geretsrieder Böhmwiese auf, um dem dort heimischen ASC Geretsried die Daumen gegen Konkurrent Murnau II zu drücken, was aber letztlich wenig Erfolg hatte. Eine Spitze aus dem SG-Lager blieb dennoch nicht aus. „Da waren mehr Antdorfer als Murnauer“, so Coach Huber süffisant. Murnauer Kicker oder Verantwortliche waren jedenfalls nicht am Antdorfer Sportplatz gesichtet worden.

Aus fußballerischer Sicht war das schade. Denn trotz eines fiesen Dauernieselns dokumentierte die Heimelf im Spiel gegen die Benediktbeurer, warum sie möglicherweise am kommenden Samstag in den Feiermodus schalten darf. Es war keine Viertelstunde gespielt, da führte die SG sage und schreibe mit 3:0. Ein feines Zusammenspiel von Christos Tsigouriotos, der dem Klub erhalten bleiben wird, und Torjäger Denny Krämer führte zum 1:0 (4.). Krämers Ablage an die Strafraumgrenze zu Dominik Podunavac führte über Umwege sogleich zum zweiten Torerfolg (6.).

Antdorf/Iffeldort überzeugt von Kreisliga-Aufstieg

„Wichtig war, dass wir endlich mal die ersten Chancen nutzen“, kommentierte Huber den furiosen Start. Zumal Markus Winkler nach Foul an Tsigouriotos per Elfmeter alsbald nachlegte (13.). Es war eine reife Leistung der Gastgeber gegen ein Team, das zuletzt das Verlieren verlernt hatte. Auf Benediktbeurer Seite fand sich kaum einmal einer, der eine brenzlige Situation heraufbeschwor, obwohl die SG fortan merklich zurücksteckte, um Kräfte zu sparen.

Es ist alles gerichtet für den Showdown beim SV Raisting II am kommenden Samstag. Die SG geht mit propenvollem Kader in ihr Aufstiegs-Endspiel. Und sie haben nicht im Ansatz den Zweifel, dass die Tür in die Kreisliga offen steht. „Es muss nächste Woche schon sehr, sehr viel passieren, dass wir nicht so auftreten, dass es reicht“, stellt Huber im Brustton der Überzeugung klar. Julian Ludewig nach feinem Zusammenspiel mit Krämer sowie Huber selbst mit einem flachen Freistoß an Freund und Feind vorbei machten mit ihren Treffern den 5:0-Sieg perfekt. Und die Antwort auf die Frage, wie weit die SG von einem Aufstieg entfernt ist., ist in SG-Kreisen unstrittig: maximal eine Woche.