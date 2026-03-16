Antdorf/Iffeldorf siegt mit zwei Platzverweisen

Fußball; Saison 2025/26; Kreisklasse; Spieler der SG Antdorf/Iffeldorf jubeln bei Sieg in Uffing am 14. März 2026 – Foto: Roland Halmel

Vom Dämpfer zum Rückrundenauftakt in der Woche zuvor durch das 2:2 gegen Schlusslicht Pöcking ließ sich die SG Antdorf/Iffeldorf nicht ausbremsen. Im Spitzenspiel beim Tabellenführer aus Uffing lieferte die Spielgemeinschaft eine starke Leistung ab, die mit einem 3:1-Erfolg belohnt wurde. „Die Jungs haben in der Vorbereitung richtig gut mitgezogen und Gas gegeben. Dafür haben sie sich heute belohnt“, zeigte sich SG-Coach Jürgen Staiger mit der Leistung seiner Elf zufrieden. Dabei musste seine Truppe einen frühen Nackenschlag wegstecken.

Nach einem Abspielfehler von Torwart Michael Kölbl landete der Ball bei Uffings Martin Flöß, der mit einem feinen Heber die Führung der Hausherren markierte (8.). „Stark gemacht“, kommentierte Staiger den Treffer, der seine Truppe aber nicht in Schockstarre versetzte. Sie versuchten sofort zu antworten, was auf dem tiefen und holprigen Platz aber nicht einfach war. Eine Standardsituation war da gerade recht. Den Eckball von Erduan Abdyli beförderte Sabir Neziri mit einem platzierten Kopfball zum 1:1 in die Maschen (21.). In der Folge verpasste Danny Krämer zweimal in aussichtsreicher Position den zweiten SG-Treffer (31., 37.). Der fiel schließlich kurz vor der Pause – bei einem weiteren Standard. Die Freistoßflanke wehrten die Uffinger noch ab. Im Nachsetzen traf Florian Calliari aber zum 2:1 (45.).