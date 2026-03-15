Antdorf/Iffeldorf mit zwei Platzverweisen, aber drei Punkten

Fußball; Saison 2025/26; Kreisklasse; Spieler der SG Antdorf/Iffeldorf jubeln bei Sieg in Uffing am 14. März 2026 – Foto: Roland Halmel

Antdorf/Iffeldorf siegt bei Tabellenführer Uffing. Auch zwei Ampelkarten in der Schlussphase konnten den Sieg der SG nicht mehr gefährden.

Vom Dämpfer zum Rückrundenauftakt in der Woche zuvor durch das 2:2 gegen Schlusslicht Pöcking ließ sich die SG Antdorf/Iffeldorf nicht ausbremsen. Im Spitzenspiel beim Tabellenführer aus Uffing lieferte die Spielgemeinschaft eine starke Leistung ab, die mit einem 3:1-Erfolg belohnt wurde. „Die Jungs haben in der Vorbereitung richtig gut mitgezogen und Gas gegeben. Dafür haben sie sich heute belohnt“, zeigte sich SG-Coach Jürgen Staiger mit der Leistung seiner Elf zufrieden. Dabei musste seine Truppe einen frühen Nackenschlag wegstecken. Nach einem Abspielfehler von Torwart Michael Kölbl landete der Ball bei Uffings Martin Flöß, der mit einem feinen Heber die Führung der Hausherren markierte (8.). „Stark gemacht“, kommentierte Staiger den Treffer, der seine Truppe aber nicht in Schockstarre versetzte. Sie versuchten sofort zu antworten, was auf dem tiefen und holprigen Platz aber nicht einfach war. Eine Standardsituation war da gerade recht. Den Eckball von Erduan Abdyli beförderte Sabir Neziri mit einem platzierten Kopfball zum 1:1 in die Maschen (21.). In der Folge verpasste Danny Krämer zweimal in aussichtsreicher Position den zweiten SG-Treffer (31., 37.). Der fiel schließlich kurz vor der Pause – bei einem weiteren Standard. Die Freistoßflanke wehrten die Uffinger noch ab. Im Nachsetzen traf Florian Calliari aber zum 2:1 (45.).

Nach der Pause ließ die SG weiterhin hinten nur wenig zu und verzeichnete gleichzeitig vorn die gefährlicheren Aktionen. Zweimal Julian Ludewig sowie Krämer und Timo Baufeld verpassten den dritten Treffer. „Da hätten wir den Sack zumachen müssen“, grummelte Staiger, der so bis in die hektische Schlussphase zittern musste. Erst das 3:1 durch Baufeld, der ein Zuspiel von Krämer verwertete, sorgte für die Entscheidung (83.). Die Führung brachten die Gäste ins Ziel, obwohl Calliari (87.) und auch Krämer (90.+2) in den letzten Minuten die Ampelkarte sahen.

Statistik

SV Uffing – SG Antdorf/Iffeldorf 1:3 (1:2) Tore: 1:0 (8.) Flöß, 1:1 (21.) Neziri, 1:2 (45.) Calliari, 1:3 (83.) Baufeld. Gelbe Karten: Uffing 5, Antdorf/Iffeldorf 0. Gelb-rote Karten: Antdorf/Iffeldorf: Calliari (87.), Krämer (90.+2). Schiedsrichter: Giovanni Schalk. Zuschauer: 50.