Fußball Saison 2024/25 Kreisklasse ESV Penzberg vs SG Antdorf/Iffeldorf am 24. April 2025 Antdorfs Markus Winkler (in Rot) im Zweikampf mit Marlon Markart – Foto: Oliver Rabuser

Antdorf/Iffeldorf bereit für die Kreisliga? SG hat das Schicksal selbst in der Hand Kreisklasse 3 Verlinkte Inhalte Kreisklasse Gruppe 3 ASC Geretsried SG ASV Antdorf

Die SG Antdorf/Iffeldorf kann aus eigener Kraft den Aufstieg in die Kreisliga schaffen. Aktuell ist die Mannschaft von Trainer Hannes Huber noch Tabellenzweiter.

So., 04.05.2025, 14:00 Uhr SG ASV Antdorf / Iffeldorf SG ASV Antdorf ASC Geretsried ASC Geretsried 14:00 PUSH Zehn Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten Wielenbach/Pähl bei fünf noch ausstehenden Spielen in der Kreisklasse 3: Das Thema „Kreisliga-Aufstieg“ ist für die SG Antdorf/Iffeldorf inzwischen ein ganz heißes. Ob der Sprung in die höchste Spielklasse auf Kreisebene auf direktem Weg oder über die Relegation gelingen wird, liegt allein an der Mannschaft. Mit dem jüngsten 5:1-Derbysieg beim ESV Penzberg hat die Spielgemeinschaft eindrucksvoll demonstriert, dass sie den Umweg der Relegation vermeiden will und vielmehr als Meister direkt aufsteigen will. Vorteil: Die SG hat ihr Schicksal in den eigenen Händen und ist nicht auf fremde Hilfe angewiesen.

Positives Urteil über den Trainer Zuletzt wackelte die SG in ihren Partien aber auch des Öfteren, ohne jedoch kapitalen Schaden zu nehmen. Ein untrügliches Indiz, dass die Aussicht, heuer etwas Großes zu erreichen, in den Köpfen der Kicker angekommen ist. Und diese Tatsache wird vom Trainer ohne Umschweife bestätigt. Die Arbeit von Hannes Huber wird von den Verantwortlichen ausnahmslos positiv beurteilt, daher soll er seine Arbeit auch fortsetzen. Bereits im Winter-Trainingslager wurde die weitere Zusammenarbeit über den Sommer hinaus vereinbart. Das sei keine große Sache gewesen, wie Ernst Winkler verrät. „Es war für uns nie in Frage gestanden, dass wir nicht mit ihm weitermachen“, betont der langjährige Fußball-Funktionär aus Antdorf. „Hannes passt super zur Mannschaft, macht ein gutes Training, wir sind zufrieden mit ihm.“