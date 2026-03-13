Ansturm auf Schiri-Kurse: Darum ist der Kreis Ammersee/FFB so erfolgreich

32 Teilnehmer haben nun die Schiedsrichter-Ausbildung abgeschlossen. Die nächsten 30 Anwärter stehen schon in den Startlöchern. – Foto: Fabian Porsche

Über 60 neue Schiedsrichter werden dieses Jahr ausgebildet. Die Gruppe muss erstmals zwei Lehrgänge anbieten, so groß ist die Nachfrage.

Während viele Schiedsrichtergruppen in Bayern über Nachwuchssorgen klagen, erlebt die Schiedsrichter-Gruppe Ammersee/Fürstenfeldbruck seit Jahren das Gegenteil. „Wir haben einen regelrechten Boom“, sagt Gruppenchef Robert Hartl (TSV Moorenweis). „Deshalb machen wir momentan auch keine Werbung für unsere Lehrgänge.“ Die Nachfrage sei so groß, dass die Gruppe die Ausbildung in diesem Jahr erstmals in ihrer Geschichte auf zwei Termine aufteilen musste.

Der erste Lehrgang des Jahres ist gerade zu Ende gegangen – 32 neue Schiedsrichter haben die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Ein weiterer Kurs ist bereits geplant: Am Wochenende Samstag, 25. Juli, und Sonntag, 26. Juli, soll in Türkenfeld die nächste Gruppe ausgebildet werden. „Erneut sind es über 30 Leute, die die Prüfung ablegen wollen“, sagt Hartl.

Mitte des Jahres werde die Gruppe damit über 250 aktive Referees verfügen, zusammen mit den passiven Schiedsrichtern zählt sie rund 300 Mitglieder. „Die Probleme, die andere Gruppen haben, kennen wir zum Glück nicht“, so Hartl. Ein Grund sei auch die Lage: Die Gruppe sei im bevölkerungsreichsten Landkreis Oberbayerns zuhause.

Warum der Zulauf zuletzt so stark ist, erklärt Hartl mit mehreren Faktoren. Als einen nennt er die deutlich erhöhten Spesen. „Für ein D-Jugendspiel bekommt der Schiedsrichter heute 30 Euro, im Herrenbereich in der Kreisliga 50 Euro“, sagt Hartl. „Da können sich die Burschen schon ihr Taschengeld aufbessern.“ Mindestens ebenso wichtig sei aber die Ausbildung selbst. „Hier hat unser alter Lehrwart Wolfgang Klotz neue Maßstäbe gesetzt“, betont Hartl. Klotz habe die Anwärter mit anschaulichem Unterricht herangeführt – am Ende oft mit nahezu „Null-Durchfallquote“.

Inzwischen verantwortet Deniz Ciftci (22) als neuer Lehrwart die Ausbildung. Der Bezirksliga-Schiedsrichter habe mit seinem Premierenkurs gezeigt, „dass er das Zeug dazu hat, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen“, sagt Hartl. Ciftci und sein Team haben die Neulinge an sechs Abenden vorbereitet.

Mit der Prüfung allein ist es jedoch nicht getan. „Die Betreuung danach ist eine Mammutaufgabe“, sagt Hartl – auch wegen der Patenregelung. Wer die 45-Euro-Prämie des DFB erhalten will, muss in den ersten sechs Monaten drei Spiele mit einem Paten leiten. „Bei 32 Absolventen sind das 96 Spiele“, rechnet Hartl vor.

Die neuen Schiedsrichter starten nun direkt in die Praxis. Die Altersspanne der Teilnehmer des aktuellen Kurses reicht von 13 bis 53 Jahren, die 32 Neulinge kommen aus 20 Vereinen, die meisten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck. Die Jüngeren werden zunächst im Jugendbereich eingesetzt, die Älteren sollen auch bei den Senioren übernehmen. „Die Betreuung der Neulinge auch nach der Prüfung ist uns sehr wichtig“, sagt Hartl. Geplant sind zudem wieder Tandemspiele in der Vorbereitung, bei denen ein erfahrener Kollege parallel auf dem Platz begleitet und direkt Feedback geben kann. (Dieter Metzler)