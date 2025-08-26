Anstoß zur Unzeit

Die SGK (blau) muss sich am Dienstag sehr früh auf den Weg nach Eppingen machen. – Foto: Herbert Reuther

"Das bedeutet ausschließlich Stress in der Spielvorbereitung", sagt Manuel Moser. Dem Trainer der SG Heidelberg-Kirchheim passt die frühe Anstoßzeit um 18 Uhr beim VfB Eppingen überhaupt nicht und er erläutert, "wenn wir unsere übliche Spielvorbereitung durchziehen wollen, müssten wir uns um 15.30 Uhr an unserem Sportgelände treffen." Da im Eppinger "Käfig" kein Flutlicht vorhanden ist, muss so früh angepfiffen werden, sonst würde die einsetzende Dunkelheit zum Problem werden.

Personelle Abstriche muss der Kirchheimer Coach deswegen aber nicht machen und verrät: "Einige der Jungs haben sich extra einen halben Tag Urlaub genommen." Sie rechnen sich also etwas aus, die Kirchheimer. Die knappe 1:2-Niederlage vom Auftakt bei Ziegelhausen/Peterstal ist verdaut, sie ließen einen unterm Strich souveränen 3:1-Heimsieg gegen den VfR Gommersdorf folgen. In Eppingen treffen sie nun auf den bislang vermeintlich stärksten Kontrahenten, die Fachwerkstädter belegen mit der Maximalausbeute von sechs Zählern auf Rang zwei. "Gegen Spielberg und Mühlhausen musst du das erst einmal schaffen, deswegen wird es für uns eine harte Nummer", prophezeit Moser.

Alle anderen Begegnungen beginnen am Dienstag um 19 Uhr. Mühlhausen muss seinerseits bei der SpVgg Neckarelz dreifach punkten, um die sicher nicht eingeplante Heimniederlage gegen Eppingen auszumerzen. Für die Kretz-Elf sollte der Auftritt beim Aufsteiger Formsache sein. Interessant ist die Tatsache, dass von den großen Favoriten bislang jeder schon einmal verloren hat. Der Vizemeister 1.FC Bruchsal hat gar erst ein Pünktchen auf der Habenseite und fährt dementsprechend angeschlagen zum FC-Astoria Walldorf II. Dort ist die Motivation groß, um die bittere 2:3-Niederlage in Weinheim vom Samstagvormittag vergessen zu machen.