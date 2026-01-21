Anspruchsvolles Testspielprogramm in der Wintervorbereitung

– Foto: André Nückel

Der 1. FC Ohmstede hat den Fahrplan für die Wintervorbereitung auf die Rückrunde der Kreisliga Jade-Weser-Hunte 2025/26 festgelegt. Fünf Testspiele gegen Gegner aus verschiedenen Spielklassen sollen dem Team in den kommenden Wochen wichtige Erkenntnisse liefern. Bis auf eine Ausnahme finden alle Partien am heimischen Flötenteich statt.

Auftakt gegen die JSG Wesermarsch-Süd Den Start in die Testspielphase macht am 24. Januar das Duell mit der JSG Wesermarsch-Süd. Der Kreisligavertreter bietet Ohmstede die erste Gelegenheit, nach der Hallensaison wieder unter freiem Himmel Spielrhythmus aufzunehmen und personelle Optionen zu testen. Besondere Aufmerksamkeit gilt den beiden Partien gegen höherklassige Gegner. Am 31. Januar empfängt der FC Ohmstede den FC Rastede, ehe am 7. Februar der TuS Eversten am Flötenteich gastiert. Beide Teams spielen in der Bezirksliga und gelten als echte Härtetests für die Mannschaft. Die Duelle sollen zeigen, wo Ohmstede im Vergleich zu ambitionierten Teams aus einer höheren Spielklasse steht.

Auswärts in Wahnbek Am 14. Februar steht das einzige Auswärtsspiel der Vorbereitung an. Dann geht es zum TuS Wahnbek, der in der 1. Kreisklasse antritt. Nach mehreren Heimauftritten bietet die Partie auch organisatorisch eine kleine Abwechslung. Den Schlusspunkt der Testspielserie setzt am 28. Februar das Spiel gegen die JSG Nordhümmlingen aus dem Emsland. Der Gegner sorgt noch einmal für neue sportliche Reize, bevor der Fokus vollständig auf die Rückrunde in der Kreisliga Jade-Weser-Hunte gelegt wird.