Anspruchsvoller Gegner, klare Prinzipien

Trotzdem bleibt der Trainer bei einem zentralen Thema: „Die Chancenverwertung bleibt ein Schwerpunkt, ebenso wie die Art und Weise, wie wir uns diese Chancen erarbeiten.“

Taneli sieht sein Team nach dem jüngsten Erfolg auf einem guten Weg, mahnt aber zugleich zur Konstanz: „Wir haben in der vergangenen Woche zu Hause einen klaren Sieg eingefahren und dabei nicht nur kämpferisch überzeugt, sondern auch viele Inhalte umgesetzt, die wir uns vorgenommen hatten – sowohl im Umschaltspiel als auch im Positionsspiel.“ Besonders erfreulich sei gewesen, dass die Mannschaft ihre Möglichkeiten konsequent genutzt habe: „Das war in den Wochen zuvor nicht immer der Fall, obwohl wir uns viele Chancen erspielt hatten.“

Balance zwischen Druck und Kontrolle

Mit dem SC Rapid Lübeck wartet nun ein Gegner, der die Liga anführt und spielerisch zu den stärksten Teams zählt. Für Taneli kommt es deshalb auf die richtige Mischung an: „Uns ist bewusst, dass uns dort eine spielstarke Mannschaft erwartet. Für uns wird entscheidend sein, unserem System treu zu bleiben, im richtigen Moment Druck auszuüben, Bälle zu gewinnen und daraus saubere Umschaltmomente zu entwickeln.“

Gleichzeitig fordert er von seiner Mannschaft auch Spielkontrolle in den passenden Phasen: „Wir müssen erkennen, wann es sinnvoll ist, das Tempo rauszunehmen und das Spiel neu aufzubauen.“

Die Zielsetzung formuliert er klar, ohne sich auf ein Ergebnis festzulegen: „Wir wollen auch in Lübeck unsere Leistung auf den Platz bringen, Chancen kreieren und diese nutzen. Alles Weitere wird sich dann im Spiel zeigen.“

Blick auf die Tabelle

Die Ausgangslage unterstreicht die Schwierigkeit der Aufgabe: Der SC Rapid Lübeck führt die Tabelle mit 58 Punkten an, während der SSC Hagen Ahrensburg mit 42 Zählern auf Rang fünf liegt. Das Hinspiel ging deutlich mit 1:4 verloren – ein zusätzlicher Anreiz für die Gäste, diesmal ein anderes Ergebnis zu erzielen.