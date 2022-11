Anspruchsvolle Pflichtaufgabe Verbandsliga +++ Walldorfs U23 muss zum VfB Eppingen

Da die Spitzenmannschaften fleißig punkten, stehen die Astorstädter am Samstag unter Erfolgsdruck beim VfB Eppingen (Anpfiff, 14.30 Uhr). Dort müssen sie sich auf einen unebenen und schwer zu bespielenden Rasen einstellen. "Die Eppinger hatten einige knappe Niederlagen gegen richtig gute Gegner, deshalb werden wir sie auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen", weiß Kocher über die Kraichgauer zu berichten. Wie ernst er und seine Truppe die Aufgabe nehmen ist dadurch ersichtlich, dass er die Eppinger am Dienstag bei ihrer 0:1-Niederlage in Spielberg extra beobachten ließ.