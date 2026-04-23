Anspruchsvolle Liste: RWO muss vor möglichem Aufstieg nachbessern Regionalliga West: Durch den Patzer vom SC Fortuna Köln beim 1. FC Köln II und einem eigenen Dreier beim VfL Sportfreunde Lotte schöpft RW Oberhausen neue Hoffnung im Aufstiegskampf. Vor einem möglichen Aufstieg muss RWO allerdings noch einige Bedingungen erfüllen. rnrn von Tristan Benten · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser

Die Fans von RWO hoffen auf den Aufstieg – Foto: Sven Hanisch

Regionalliga West: Sechs Punkte stehen aktuell zwischen dem Tabellenführer SC Fortuna Köln und Verfolger RW Oberhausen - allerdings hat RWO ein Spiel weniger auf dem Konto und könnte somit bis auf drei Zähler an die Spitze heranrücken. Doch bevor der Verein überhaupt den Sprung in die 3. Liga wagen darf, müssen im wirtschaftlichen wie auch im technisch-organisatorischen Bereich bis zum 3. Juni einige Bedingungen erfüllt werden.

Anspruchsvolle Liste Allen Bewerbern wurde eine erste Entscheidung hinsichtlich der Leistungsfähigkeit für die 3. Liga-Saison 26/27 vom Deutschen Fußball-Bund übermittelt. Was genau dies für Oberhausen bedeutet, erklärte Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender bei RWO, auf der offiziellen Vereinsseite des Regionalligisten: "Der DFB hat uns gegenüber ausführlich dokumentiert, wo wir nachbessern müssen. Das gilt für den wirtschaftlichen Bereich wie auch für unser Stadion. Die abzuarbeitende Liste ist anspruchsvoll, aber wir werden genau wie unsere Mannschaft alles daransetzen, den Verein für eine mögliche kommende 3. Liga – Saison zu qualifizieren."

Nachdem Rot-Weiss Essen schon Auflagen für einen möglichen Aufstieg in die 2. Liga erhielt, muss nun auch der RWO bis Anfang Juni die Bedingungen erfüllen. "Die abzuarbeitende Liste ist anspruchsvoll, aber wir werden genau wie unsere Mannschaft alles daransetzen, den Verein für eine mögliche kommende 3. Liga – Saison zu qualifizieren", versprach Uhlig den Anhängern des Regionalligisten. Gemeinsam mit den Fans zum Aufstieg Neben den Auflagen, die der DFB den Oberhausenern auflegte, muss RWO zunächst einmal sportlich den Aufstieg schaffen. Sechs Punkte beträgt der Rückstand auf Fortuna Köln noch. Fünf Spiele hat die Mannschaft von Cheftrainer Sebastian Gunkel noch zu absolvieren.