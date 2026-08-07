Anspruchsvolle Auswärtsaufgabe: SVA Palzing muss nach Rohrbach

Tobias Wirth vom SVA Palzing – Foto: Michalek

Für die Palzinger spricht nach dem Remis beim TSV Allershausen und zuletzt gegen den ASV Dachau vor allem der Auftritt am vergangenen Wochenende: Zwar sprang am Ende nur ein Punkt heraus, spielerisch und von den Chancen her war die Mannschaft von Trainer Enes Mehmedovic dem ersten Saisonsieg aber deutlich näher als der Gegner. An diese Leistung will der SVA nun anknüpfen – und damit eine negative Serie in Rohrbach beenden.

Noch ist der SVA Palzing in dieser Bezirksliga-Saison ungeschlagen – der erste Sieg lässt allerdings ebenfalls weiter auf sich warten. Nach zwei Unentschieden wartet am Freitag (18.15 Uhr) mit dem TSV Rohrbach die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Die Gastgeber starteten furios mit einem 6:1-Kantersieg gegen Aufsteiger Denkendorf, kassierten zuletzt beim SV Waldperlach allerdings eine deutliche 1:4-Niederlage.

In der vergangenen Saison verliefen beide Duelle eng. In Palzing trennten sich die Mannschaften 1:1, in Rohrbach unterlag der SVA unglücklich mit 0:1. Überhaupt sind Auswärtsspiele in Rohrbach für die Kicker aus dem Ampertal eine unangenehme Angelegenheit. In bislang vier Partien reichte es für die Palzinger dort lediglich zu einem Remis. „Uns erwartet eine richtig schwere Aufgabe. Zu Hause verlieren sie fast nie. Das ist eine eingespielte Mannschaft, die genau weiß, was sie kann“, sagt Mehmedovic.

Der SVA-Trainer weiß aber auch, dass der Gegner nicht unverwundbar ist. Beim 1:4 in Waldperlach fehlten den Rohrbachern mehrere Leistungsträger. Vor allem die Ausfälle von Spielertrainer Philipp Federl, Torjäger Erduart Rushiti und Michael Humbach machten sich bemerkbar. „Da hat man schon gesehen, dass ihnen dann Qualität abgeht. Das ist ähnlich wie bei uns: Wenn ein paar wichtige Spieler fehlen, merkt man das sofort“, sagt Mehmedovic. Am Freitag müssen die Palzinger erneut auf Fabian Radlmaier verzichten, der weiter verletzt ausfällt.

Trotz der schwierigen Aufgabe reist der SVA selbstbewusst an – und mit dem Willen, die Durststrecke in Rohrbach zu beenden. Die Erinnerung an die knappe Niederlage in der Vorsaison ist noch präsent. „Da hatten wir gegen Rohrbach etwas Pech. Es wäre eigentlich deutlich mehr drin gewesen, am Ende haben wir das Spiel trotzdem verloren“, erinnert sich Enes Mehmedovic. Sein Wunsch für Freitag: „Ich hoffe, dass wir dieses Mal unsere Chancen besser nutzen und etwas Zählbares mitnehmen können.“ Gelingt dies, bleiben die Palzinger auch im dritten Saisonspiel ungeschlagen.