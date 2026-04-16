Anspruchsvolle Aufgabe für Deisenhofens U23: Spitzenreiter Olching kommt

Die U23 des FC Deisenhofen trifft auf den souveränen Tabellenführer SC Olching. Trainer Andreas Budell sieht darin sogar eine Chance.

Fußballerisch gibt es derzeit keine anspruchsvollere Aufgabe in der Bezirksliga Süd: An diesem Freitag um 19.30 Uhr empfängt die U23 des FC Deisenhofen den souveränen Tabellenführer SC Olching. Andreas Budell sieht aber auch einen Vorteil in der Dominanz der Gäste: „Ich hoffe, dass wir gegen eine Mannschaft, die Fußball spielen will, ein paar mehr Möglichkeiten bekommen, dass es ein etwas anderer Spielverlauf wird“, sagt Deisenhofens Trainer, dessen Mannschaft sich zuletzt gegen Kellerkinder eher schwer tat.

Freilich kennt auch Budell die eindrucksvolle Statistik der Olchinger, unter anderem mit nur 19 Gegentoren in 24 Partien, zehn Siegen und einem Remis in elf Spielen seit Mitte Oktober und acht Punkten Vorsprung auf den Zweiten SV Planegg-Krailling. „Natürlich ist Olching die mit Abstand stärkste Mannschaft und ein völlig verdienter Spitzenreiter“, stellt er klar, aber: „Zuhause müssen wir uns nicht verstecken, wir können den Ball gut laufen lassen. Wir haben keine Angst.“

Das gleichzeitig stattfindende Bayernliga-Spiel der Ersten Mannschaft in Schwaig wird Budells Kader sicher beeinflussen. „Noah Semmler wird wohl zur Ersten Mannschaft stoßen, dafür gehe ich davon aus, dass Lukas Vollmer und Florian Weber zu uns kommen“, so der Coach, der zudem hofft, dass Chefcoach Andreas Pummer ihm entweder Henrik Freitag oder Leo Edenhofer für die Innenverteidigung überlässt.

Mit 34 Zählern kann sich die U23 des FCD des Klassenerhalts noch nicht völlig sicher sein. „Die letzten Jahre haben 34 Punkte immer gereicht. Noch ein Dreier, dann sollten wir es geschafft haben. Aber gegen Olching müssen wir natürlich nicht punkten. Wenn wir einen Punkt holen oder sogar mehr, wäre das ein riesengroßer Erfolg“, sagt Budell. (um)