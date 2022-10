Anspruch lautet auf Sieg 1.FC Saarbrücken: Andernach kommt als bislang seltener Gast

Die A-Junioren des 1. FC Saarbrücken wollen an den Auswärtserfolg in der Regionalliga Südwest bei TuS Koblenz gleich den nächsten Sieg gegen ein Team aus dem Rheinland anhängen. Am Sonntag um 13 Uhr kommt das A-Junioren-Team der SG Andernach 99 als Gast auf den Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.). Bislang war Andernach im Frauen- und Juniorinnen-Fußball gut vertreten, nun scheint man auch im Junioren-Bereich gut aufgestellt. Allerdings liegen die Gäste mit drei Punkten lediglich auf Rang 14 und haben noch ein Spiel mehr ausgetragen wie das Schlusslicht TV 1817 Mainz. "Unser Anspruch ist ganz klar, dieses Spiel zu gewinnen und uns in der Leistung weiter zu entwickeln. Wir wollen uns schon besser präsentieren als zuletzt, auch wenn wir da gewonnen haben. Wenn wir ein gutes Spiel machen und 1:0 oder 5:3 gewinnen, ist es in Ordnung, wir haben da schon eine Vorstellung, die wir umsetzen wollen. Wir wollen uns verbessern und uns dabei nicht so am Gegner ausrichten". Andernach wird sicher mit einer defensiven und eher destruktiven Spielweise versuchen, Gegentreffer zu verhindern. Fehlen werden beim FCS weiterhin die Verletzten Johannes Minke und Dominik Cullmann, über den Einsatz von Andy Breuer, der beim Saarlandpokalspiel des Drittliga-Teams in Wadern auf der Bank saß, ist noch nicht entschieden.