Ansorge hält Punkt für Wipshausen fest

Der TSV Wipshausen hat am Sonntag erneut Moral bewiesen: Gegen den spielstarken TSV Germania Lamme holte die Mannschaft von Andreas Laurer ein 0:0 und bleibt damit auch im dritten Spiel in Folge ungeschlagen. Der Punktgewinn war hart erarbeitet – und vor allem der Verdienst von Torhüter Steffen Ansorge, der mit mehreren Glanzparaden das Remis festhielt.
„Lamme hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz als wir, dafür war meine Mannschaft extrem zweikampfstark und hat alles gegeben, um das 0:0 zu halten“, sagte Laurer nach der Partie. Besonders die Defensivarbeit seines Teams lobte er: „Das Ergebnis ist ein großer Verdienst unseres Torhüters Steffen Ansorge, der jederzeit zur Stelle war! Am Ende ein eher glücklicher Punktgewinn, aber damit können wir gut leben.“
Die Gäste aus Lamme bestimmten von Beginn an das Geschehen, konnten ihre Überlegenheit aber nicht in Tore ummünzen. Trainer Pascal Herr zeigte sich trotz des verpassten Sieges zufrieden: „Es war ein sehr gutes Spiel von uns. Wir waren vom Start weg tonangebend und haben vor allem spielerisch überzeugt. Wir müssen uns lediglich vorwerfen lassen, kein Tor erzielt zu haben.“
Defensiv sei seine Mannschaft stabiler geworden, betonte Herr: „Jetzt geht es für uns darum, noch mehr Torgefahr auszustrahlen. Ich bin sehr zufrieden mit der gezeigten Leistung.“
Mit dem Unentschieden hält Wipshausen den Kontakt zur oberen Tabellenhälfte und steht nun mit 21 Punkten auf Rang sieben, zwei Zähler hinter Lamme. Für beide Teams war das 0:0 ein Achtungserfolg – für Wipshausen als kämpferisch starkem Aufsteiger, für Lamme als spielerisch reifer, aber glückloser Favorit.
TSV Wipshausen – TSV Germania Lamme 0:0
TSV Wipshausen: Steffen Ansorge, Alexander Müller, Felix Böttcher, Raphael Bamberg, Nicholas Zogalla, Sebastian Austen (83. Maximilian Baars), Mattis Leithäuser, Dominik Laurer (76. Lukas Schmedes), Hendrik Filbrandt, Gerret Doerger, Tim Brennecke (88. Marvin Kleeschätzky)
TSV Germania Lamme: Tom Gestwa, Andreas Weisser (61. Erik Pöhlsen), Matvii Kuznetsov, Fidan Kajolli, Jona Gsöllpointner (61. Erwin-Michael Dreschler), Karim El-Shaari (79. Finn Luis Pohlmann), Florian Naumann, Phillip Redl, Kevin-David Holland, Levi Luk Rose, Fred Abelmann - Trainer: Pascal Herr
Schiedsrichter: Frederic Wulf
Tore: keine Tore