Ansorge hält Punkt für Wipshausen fest

Der TSV Wipshausen hat am Sonntag erneut Moral bewiesen: Gegen den spielstarken TSV Germania Lamme holte die Mannschaft von Andreas Laurer ein 0:0 und bleibt damit auch im dritten Spiel in Folge ungeschlagen. Der Punktgewinn war hart erarbeitet – und vor allem der Verdienst von Torhüter Steffen Ansorge, der mit mehreren Glanzparaden das Remis festhielt.

„Lamme hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz als wir, dafür war meine Mannschaft extrem zweikampfstark und hat alles gegeben, um das 0:0 zu halten“, sagte Laurer nach der Partie. Besonders die Defensivarbeit seines Teams lobte er: „Das Ergebnis ist ein großer Verdienst unseres Torhüters Steffen Ansorge, der jederzeit zur Stelle war! Am Ende ein eher glücklicher Punktgewinn, aber damit können wir gut leben.“

Die Gäste aus Lamme bestimmten von Beginn an das Geschehen, konnten ihre Überlegenheit aber nicht in Tore ummünzen. Trainer Pascal Herr zeigte sich trotz des verpassten Sieges zufrieden: „Es war ein sehr gutes Spiel von uns. Wir waren vom Start weg tonangebend und haben vor allem spielerisch überzeugt. Wir müssen uns lediglich vorwerfen lassen, kein Tor erzielt zu haben.“

Defensiv sei seine Mannschaft stabiler geworden, betonte Herr: „Jetzt geht es für uns darum, noch mehr Torgefahr auszustrahlen. Ich bin sehr zufrieden mit der gezeigten Leistung.“