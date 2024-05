Ansgar Mertens Immobilien & Finanzierungsvermittlung - Ihr Partner Wenn es um Immobilien und ihre Finanzierung geht, bietet Ansgar Mertens mit seinem Unternehmen für Mönchengladbach und Umgebung ein Rundum-Paket.

Sie suchen einen lokalen, starken Partner für ihre Zukunft in Mönchengladbach und Umgebung? Dann sind Sie bei Ansgar Mertens Immobilien & Finanzierungsvermittlung an der richtigen Adresse. "Als gelernter Bankbetriebswirt verfüge ich über 20 Jahre Erfahrung im Immobilien - und Kreditgeschäft. Von der Bankausbildung bis hin zur Führung einer Firmenkundenbank habe ich in Mönchengladbach und Hamburg das erforderliche Wissen erworben."