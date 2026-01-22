Ansgar Brinkmann und Benno Möhlmann kehren zurück!

Dem SV Grafeld ist ein echter Coup geglückt. Über zwanzig Jahre nach dem legendären Testspiel von Arminia Bielefeld auf heimischer Anlage kehren zwei der Hauptprotagonisten zurück. Dieses Mal allerdings nicht zu einem Spiel, sondern zur offiziellen Einweihung der neuen Flutlichtanlage.

Zunächst mit einem Talk, bei dem die Zuschauer im Anschluss Fragen stellen können und sicherlich wird es auch Zeit für das ein oder andere Foto oder Autogramm geben. Für die Kinder, die damit sicherlich noch nicht so viel anfangen können, wird es u. a. Kinderschminken und Spielmöglichkeiten geben und für das leibliche Wohl – oder wie Ansgar Brinkmann es nennt „Benzin fürs Spiel“ – wird ebenfalls gesorgt sein. Auch für den Worst-Case „Schietwetter“ ist vorgesorgt.

Ansgar Brinkmann - Benno Möhlmann