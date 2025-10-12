Ansetzung nach Abbruch zwischen Köln und Leverkusen sorgt für Unmut

Thomas Eichin, Direktor Lizenz bei Bayer Leverkusen, reagierte am Samstagmittag mit Unmut auf den Termin. „Weder der FC noch wir können die kurzfristige Ansetzung nachvollziehen“, kritisierte der 59-Jährige: „Zwischen den beiden wichtigen Spielen in Hoffenheim und gegen Wolfsburg ist dieser Termin nicht im Sinne einer vernünftigen Trainingssteuerung und erhöht das Verletzungsrisiko unserer Spielerinnen. Wir nehmen dieses Urteil mal wieder zähneknirschend hin.“

Das ursprüngliche Aufeinandertreffen beider Teams musste beim Stand von 1:0 erst unter- und schließlich abgebrochen werden. Der Defekt zweier Flutlichtmasten in der 36. Minute hatte keine ausreichende Beleuchtung des Platzes zur Folge. Die Kölner hatten im Anschluss einen Materialfehler als Ursache der streikenden Technik ausgemacht. Alle vier Flutlichtmasten seien inzwischen „wieder voll funktionsfähig“.