Allgemeines
Gladbachs U23 ist am Montag beim SC Paderborn gefordert.
Gladbachs U23 ist am Montag beim SC Paderborn gefordert. – Foto: Markus Becker

Ansetzung der U23 bietet Borussias Talenten viele Chancen

Für Borussias U23 könnten am Montag mehrere Profis auflaufen, die am Wochenende in der Bundesliga keine oder nur wenig Spielzeit erhalten. Ein ehemaliges Top-Talent steht nach langer Leidenszeit vor seinem Comeback. Interimstrainer Sascha Eickel sagt, wie er die Mannschaft wahrnimmt.

Durch die Beförderung Eugen Polanskis zu den Profis hat sich in der vergangenen Woche auch die Rolle von Sascha Eickel geändert. Der Sportliche Leiter der U19 und U23 von Borussia Mönchengladbach ist nun nicht mehr Beobachter und Organisator, sondern Cheftrainer des Gladbacher Regionalliga-Teams.

„Ich habe schnell gemerkt, dass mir die Aufgabe noch genauso viel Freude bereitet wie zu dem Zeitpunkt, als ich mich entschieden habe, nicht mehr als aktiver Trainer auf dem Platz zu stehen. Es macht großen Spaß“, sagt Eickel im Gespräch mit unserer Redaktion.

Im August 2022 hatte er als damaliger U17-Trainer zuletzt an der Seitenlinie gestanden, nun ist er „bis auf Weiteres“ U23-Coach. Die Mannschaft hat er mit dem Abschlusstraining vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln übernommen, das Derby ging 1:2 verloren. „Da hat die Mannschaft eine sehr gute Leistung gebracht, die leider nicht gereicht hat, um was Zählbares mitzunehmen“, sagt Eickel, der weder taktisch noch personell alles auf den Kopf stellt.

„Ich habe die Mannschaft schon zuvor in den Trainings und den Spielen begleitet. Ich muss nicht irgendwelche Dinge ändern oder etwas Neues auf den Weg bringen“, sagt er. Die Mannschaft ist intakt, am vergangenen Wochenende gab es ein 1:1 gegen den SC Wiedenbrück. Am Montag (14 Uhr) steht das Auswärtsspiel beim Tabellenneunten SC Paderborn II an, der mit 13 Punkten aktuell zwei Zähler weniger als Borussia auf dem Konto hat.

Simon Walde steht vor seinem Comeback

„Die Mannschaft ist gut drauf und die Trainingswoche ist bislang gut verlaufen. Bis Sonntag werden wir uns intensiv auf Paderborn vorbereiten“, sagt Eickel. Für die U23 könnte es am Montag Verstärkung von den Profis geben. Infrage kommen vor allem Niklas Swider, Charles Herrmann und Grant-Leon Ranos, die selbst bei einem Kurzeinsatz in der Bundesliga am Montag noch Spielpraxis in der U23 erhalten könnten. Wael Mohya soll am Sonntag eine halbe Stunde in der U19 zum Einsatz kommen.

„Es ist schön, dass wir das Angebot schaffen können, dass Spieler am Montag das bekommen, was sie am Wochenende vielleicht nicht bekommen. Wie das aussieht und wer das sein wird, hängt von der Konstellation oben ab“, sagt Eickel.

Rechtsverteidiger Simon Walde gehörte gegen Wiedenbrück erstmals wieder zum Kader, sein letztes Pflichtspiel hat er am 9. März 2024 bestritten – beim SC Paderborn II. „Simon ist nach langer Zeit wieder in der Situation, dass er spielfähig ist. Wir werden seine Belastung progressiv steigern und ihm Spielzeit geben“, sagt Eickel. Vor dem Comeback in der Regionalliga steht auch Fritz Fleck, der beim 2:0-Sieg der U19 gegen Arminia Bielefeld am Mittwoch erstmals seit Ende Juli wieder zum Einsatz kam.
RP / Hannah GobrechtAutor