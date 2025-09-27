Ansetzung der U23 bietet Borussias Talenten viele Chancen

Im August 2022 hatte er als damaliger U17-Trainer zuletzt an der Seitenlinie gestanden, nun ist er „bis auf Weiteres“ U23-Coach. Die Mannschaft hat er mit dem Abschlusstraining vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln übernommen, das Derby ging 1:2 verloren. „Da hat die Mannschaft eine sehr gute Leistung gebracht, die leider nicht gereicht hat, um was Zählbares mitzunehmen“, sagt Eickel, der weder taktisch noch personell alles auf den Kopf stellt.

„Ich habe die Mannschaft schon zuvor in den Trainings und den Spielen begleitet. Ich muss nicht irgendwelche Dinge ändern oder etwas Neues auf den Weg bringen“, sagt er. Die Mannschaft ist intakt, am vergangenen Wochenende gab es ein 1:1 gegen den SC Wiedenbrück. Am Montag (14 Uhr) steht das Auswärtsspiel beim Tabellenneunten SC Paderborn II an, der mit 13 Punkten aktuell zwei Zähler weniger als Borussia auf dem Konto hat.

Simon Walde steht vor seinem Comeback