Ansehnliches 0-0 in Bermaringen

Im ersten Saisonspiel im neuen Jahr legt der TSV sehr druckvoll los und lässt Bermaringen nicht ins Spiel kommen. Gegen Jehle, Jost und Noller retten Pfosten, der gegnerische Torhüter oder dann ein Bein eines Abwehrspielers. Erst nach etwa 30 Minuten kommt auch Bermaringen besser ins Spiel und hat dann die Chance per Elfmeter in Führung zu gehen, scheitert aber am Pfosten. In dieser Phase ist der Gastgeber tonangebend, kann aber nichts mehr am torlosen Remis zur Halbzeit ändern. In der zweiten Halbzeit ist es ein offener Schlagabtausch, in dem vor allem gegen Ende nochmal sehr gute Chancen da sind. Bermaringen scheitert nach einem langen Einwurf, während die letzten sehr guten Chancen der TSV vergibt durch Jost, Eckle, Bosch und Jehle. Am Ende steht ein 0-0, das mit etwas mehr Glück im Abschluss auch gut ein Sieg hätte sein können.