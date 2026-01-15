Anschwitzen für den Klassenerhalt

Kaum ist der Triumph bei der 37. inoffiziellen Hallenfußball-Stadtmeisterschaft gefeiert, richtet der MTV Wolfenbüttel den Blick bereits wieder nach vorn. Die Hallensaison ist für die Oberliga-Kicker beendet, denn schon Mitte Februar steht das erste Pflichtspiel des neuen Jahres an. Das übergeordnete Ziel ist klar formuliert: der Klassenerhalt.
Der ursprünglich für Montag geplante Trainingsauftakt musste aufgrund der angekündigten Blitzeisgefahr kurzfristig abgesagt werden. Stattdessen begann die Vorbereitung am Dienstagabend – jedoch nicht auf dem heimischen Rasen an der Meesche. Wegen der gesperrten Plätze wich das Team auf die Räumlichkeiten des Kooperationspartners Fitnessland in Wolfenbüttel aus.Dogan betont Bedeutung von Teamgefühl
Trainer Deniz Dogan nutzte den Auftakt vor allem, um seine Mannschaft wieder zusammenzuführen. „Es geht darum, dass wir erst mal zusammenkommen und in die Vorbereitung starten. Auch das Zusammensein ist wichtig. Man spürt, dass bei allen die Freude da ist“, erklärte der Coach vor der Einheit.
Gleichzeitig machte Dogan deutlich, dass unter den aktuellen Bedingungen Flexibilität gefragt ist: „Es ist wichtig, dass wir uns im Rahmen des Möglichen betätigen. Wir sind froh, dass wir mit Fitnessland einen guten Partner haben, der uns das ermöglicht.“Spinning und Kraft statt Ballarbeit
Im Fitnessstudio teilte sich der Kader in zwei Gruppen auf. Unter Anleitung eines Fitnesscoaches absolvierten die Spieler jeweils eine intensive Spinning-Einheit sowie ein Krafttraining mit sechs Stationen. So wurde trotz fehlender Platzmöglichkeiten gezielt an Ausdauer und Stabilität gearbeitet.
Nicht dabei waren Johannes Patz, Yannick Könnecker und Phil Brand, die krankheitsbedingt fehlten. Auch der langzeitverletzte Ludwig Vollbrecht, Oliwier Bosacki wegen eines Seminars sowie Kapitän Nils Göwecke im Urlaub standen nicht zur Verfügung.Rückkehr auf den Rasen in Sicht
Da auch am Mittwoch witterungsbedingt kein reguläres Mannschaftstraining möglich war, erhielten die Spieler individuelle Laufprogramme. Am Freitag soll die Vorbereitung dann wieder auf dem Platz fortgesetzt werden: Die Stadt hat die Sportanlagen für diesen Tag freigegeben.
Damit beginnt für den MTV Wolfenbüttel endgültig die heiße Phase der Mission Klassenerhalt.