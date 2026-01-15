Anschwitzen für den Klassenerhalt

– Foto: Daniel Salinger

MTV Wolfenbüttel startet Vorbereitung witterungsbedingt im Fitnessland

Kaum ist der Triumph bei der 37. inoffiziellen Hallenfußball-Stadtmeisterschaft gefeiert, richtet der MTV Wolfenbüttel den Blick bereits wieder nach vorn. Die Hallensaison ist für die Oberliga-Kicker beendet, denn schon Mitte Februar steht das erste Pflichtspiel des neuen Jahres an. Das übergeordnete Ziel ist klar formuliert: der Klassenerhalt.

Der ursprünglich für Montag geplante Trainingsauftakt musste aufgrund der angekündigten Blitzeisgefahr kurzfristig abgesagt werden. Stattdessen begann die Vorbereitung am Dienstagabend – jedoch nicht auf dem heimischen Rasen an der Meesche. Wegen der gesperrten Plätze wich das Team auf die Räumlichkeiten des Kooperationspartners Fitnessland in Wolfenbüttel aus. Dogan betont Bedeutung von Teamgefühl Dogan betont Bedeutung von Teamgefühl Trainer Deniz Dogan nutzte den Auftakt vor allem, um seine Mannschaft wieder zusammenzuführen. „Es geht darum, dass wir erst mal zusammenkommen und in die Vorbereitung starten. Auch das Zusammensein ist wichtig. Man spürt, dass bei allen die Freude da ist“, erklärte der Coach vor der Einheit.

Gleichzeitig machte Dogan deutlich, dass unter den aktuellen Bedingungen Flexibilität gefragt ist: „Es ist wichtig, dass wir uns im Rahmen des Möglichen betätigen. Wir sind froh, dass wir mit Fitnessland einen guten Partner haben, der uns das ermöglicht.“ Spinning und Kraft statt Ballarbeit Spinning und Kraft statt Ballarbeit Im Fitnessstudio teilte sich der Kader in zwei Gruppen auf. Unter Anleitung eines Fitnesscoaches absolvierten die Spieler jeweils eine intensive Spinning-Einheit sowie ein Krafttraining mit sechs Stationen. So wurde trotz fehlender Platzmöglichkeiten gezielt an Ausdauer und Stabilität gearbeitet.