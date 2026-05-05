Anschlusstreffer kam zu spät

Die geplante Revanche für diese Heimniederlage gelang der Weidaer Mannschaft nicht. Nach weit mehr als 90 Minuten jubelte erneut der vor dem Spiel Tabellenletzte.
BERICHT von Volker Georgius / FCTW
Weida drängte nun nach Wiederbeginn auf den Ausgleich, aber Grahams Abschluss verfehlte das Tor klar und Peuker legte sich beim Durchbruch den Ball zu weit vor. Robin Paulick traf den Ball per Kopf nach Diego Pohls Freistoß nicht. Hugh Graham wurde bei seiner großen Chance noch geblockt. So kam es, wie es kommen musste. Das Tor erzielte der Gastgeber Mitte der zweiten Halbzeit. Diesmal lief Sascha Winefeld in der Mitte durch und ließ Soldera mit einem platzierten Schuss keine Abwehrmöglichkeit. Beide Teams brachten nun frische Kräfte in die Partie. Die eingewechselten Langhof und Fuchs wurden bei verheißungsvollen Abschlüssen von der vielbeinigen Abwehr des Gastgebers geblockt. Es ging in die lange Nachspielzeit und erneut warfen sich die Randgeraer in einen Versuch von Simon Fuchs. Der ebenfalls eingewechselte Phillip Roy flankte in der Nachspielzeit von der Torauslinie und der freistehende Robin Paulick konnte verkürzen. Das Spiel war immer noch nicht zu Ende. Bei einem letzten Freistoß von Paulick von der rechten Seite tauchte nun sogar Soldera im gegnerischen Strafraum auf, aber wieder klärte der Gastgeber, der beim nun folgenden Schlusspfiff des Schiedsrichters aus Sachsen jubeln konnte.
Fazit: Westvororte siegte verdient und gab die Rote Laterne an den Ortsnachbarn aus Gera ab. Der Sieg muss nun aber am kommenden Sonntag in Nordhausen veredelt werden, um den ersehnten Klassenerhalt noch zu schaffen. Auf Weida wartet ein schweres Heimspiel, wenn der FC An der Fahner Höhe am Samstag auf dem Roten Hügel gastiert.