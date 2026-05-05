Anschlusstreffer kam zu spät

Westvororte hatte den weit besseren Start in das Derby. Schon in der zweiten Minute die Führung, als Jannik Wolff per Steckpass freigespielt wurde und den Ball an Torwart Soldera vorbei ins Tor schob. Wenig später musste Pascal Wollnitzke gegen den Ex-Weidaer Tom Eichberger mit letztem Einsatz retten. Dann ein Schuss von Winefeld nach Eichberger-Eingabe am Tor vorbei. Weida kam mit dem kleinen Platz nicht zurecht, die letzten Pässe landeten entweder in den Armen von Torwart Thrum oder im Toraus. Christopher Lehmanns Freistoß hielt Thrum. Dann rettete Soldera gegen den Schuss von Klotz aus der Drehung. Auf der anderen Seite köpfte Lehmann nach Grahams Flanke neben den Kasten. Die nächste gefährliche Lehmann-Ecke fand in der Mitte keinen Abnehmer. Ein Westvororte-Freistoß von Richter landete in der Weidaer Mauer. So ging es mit dem knappen Vorsprung für den Gastgeber in die Kabinen.

Weida drängte nun nach Wiederbeginn auf den Ausgleich, aber Grahams Abschluss verfehlte das Tor klar und Peuker legte sich beim Durchbruch den Ball zu weit vor. Robin Paulick traf den Ball per Kopf nach Diego Pohls Freistoß nicht. Hugh Graham wurde bei seiner großen Chance noch geblockt. So kam es, wie es kommen musste. Das Tor erzielte der Gastgeber Mitte der zweiten Halbzeit. Diesmal lief Sascha Winefeld in der Mitte durch und ließ Soldera mit einem platzierten Schuss keine Abwehrmöglichkeit. Beide Teams brachten nun frische Kräfte in die Partie. Die eingewechselten Langhof und Fuchs wurden bei verheißungsvollen Abschlüssen von der vielbeinigen Abwehr des Gastgebers geblockt. Es ging in die lange Nachspielzeit und erneut warfen sich die Randgeraer in einen Versuch von Simon Fuchs. Der ebenfalls eingewechselte Phillip Roy flankte in der Nachspielzeit von der Torauslinie und der freistehende Robin Paulick konnte verkürzen. Das Spiel war immer noch nicht zu Ende. Bei einem letzten Freistoß von Paulick von der rechten Seite tauchte nun sogar Soldera im gegnerischen Strafraum auf, aber wieder klärte der Gastgeber, der beim nun folgenden Schlusspfiff des Schiedsrichters aus Sachsen jubeln konnte.