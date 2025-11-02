Anschluss kommt zu spät: Stuttgarter Kickers rutschen ab

In einem umkämpften Spitzenspiel trennten sich Freiberg und Barockstadt Fulda-Lehnerz 1:1. Die Hausherren gingen früh in Führung, als Marius Köhl in der 16. Minute das 1:0 erzielte. Doch die Gäste fanden schnell eine Antwort: Moritz Dittmann glich in der 30. Minute aus. Nach dem Platzverweis für Kevin Hillmann in der 76. Minute spielte Barockstadt in Unterzahl, verteidigte das Remis aber leidenschaftlich. Freiberg bleibt Tabellenführer, während Fulda einen wichtigen Punkt gegen den Abwärtstrend holt. ---

Frankfurt dominierte das Duell mit Aufsteiger Bayern Alzenau nach Belieben und feierte ein souveränes 4:0. Schon in der 8. Minute traf Ismail Harnafi zur frühen Führung. Lukas Gottwalt (28.) und Cas Peters (29.) sorgten binnen 60 Sekunden für klare Verhältnisse, ehe Tim Weißmann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) den Endstand herstellte. Mit diesem Sieg bleibt Frankfurt im oberen Tabellendrittel und zeigt sich in beeindruckender Form. ---

Ein packendes Fußballspiel boten der SC Freiburg II und der TSV Steinbach Haiger, das die Gastgeber mit 3:2 für sich entschieden. Die Gäste schienen zunächst auf der Siegerstraße: Leon Wirtz traf bereits nach zwei Minuten, Serkan Firat erhöhte in der 17. Minute auf 2:0. Doch Freiburg kämpfte sich zurück – Fabian Rüdlin verkürzte per Foulelfmeter (40.), David Amegnaglo glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+4) aus. Kurz vor Schluss verwandelte Rüdlin in der 89. Minute erneut einen Strafstoß zum viel umjubelten 3:2. Freiburg beendete die Partie nach Gelb-Rot für Kevin Founes (76.) in Unterzahl, während Steinbach wichtige Punkte im Titelrennen verlor. ---

Ein emotionales Duell bot sich in Kassel, wo die Gastgeber den SV Eintracht Trier mit 3:2 besiegten. Yannick Stark brachte Kassel in der 11. Minute in Führung, ehe Sven König (34.) und Mateo Biondic (47.) die Partie zwischenzeitlich drehten. Maurice Springfeld glich in der 68. Minute aus, bevor Phinees Bonianga in der Nachspielzeit (90.+2) per Foulelfmeter den viel umjubelten Siegtreffer erzielte. Kassel beweist Moral und klettert in der Tabelle weiter nach oben. ---

Ein turbulentes Spiel mit sieben Toren und zwei Platzverweisen endete 4:3 für den FC-Astoria Walldorf. Marcel Carl (15.) eröffnete den Torreigen, ehe Keanu Staude (16.) und Konrad Riehle (21.) trafen. Ron Berlinski (23.) und Jona Borsum (75.) brachten Offenbach zwischenzeitlich in Front, doch Baton Hajrizaj (90.) und Muhammed Yasin Batuhan Zor (90.+8) drehten das Spiel dramatisch in der Schlussphase. Offenbach beendete das Spiel nach Gelb-Rot für Staude (60.) und Borsum (90.) in doppelter Unterzahl. Walldorf zeigt große Moral und bleibt oben dran. ---

In Bahlingen entwickelte sich ein wilder Schlagabtausch, der erst in der Nachspielzeit entschieden wurde. Nach frühen Treffern von Denis Latifovic (8., Foulelfmeter) und Hasan Pepic (16., Handelfmeter) ging es hin und her. Rico Wehrle (57.) und Simon Klostermann (62.) trafen zum 2:2, Holger Bux (73.) brachte Bahlingen erneut in Front. Luca Battista glich in der 90.+3 Minute aus, doch Marco Bauer erzielte in der 90.+6 Minute das 4:3 und sorgte für grenzenlosen Jubel. Ein Sieg des Willens für den Bahlinger SC. ---

Absteiger SV Sandhausen feierte einen 2:0-Auswärtssieg in Mainz. Pascal Testroet traf in der 27. Minute zur Führung, Louis Kolbe erhöhte in der 38. Minute auf 2:0. Mainz fand offensiv kaum statt und bleibt tief im Tabellenkeller, während Sandhausen mit diesem Erfolg wieder Anschluss ans Mittelfeld findet. ---

Ein offenes und intensives Duell endete in Großaspach mit 2:2. Yunus Malli traf früh per Foulelfmeter (3.) zur Gästeführung, doch Fabian Eisele glich in der 20. Minute aus. Nach dem Platzverweis für Jayson Videira (32.) musste Mainz in Unterzahl agieren, ging aber durch Tim Müller (66.) erneut in Führung. Loris Maier rettete Großaspach mit seinem Tor in der 86. Minute einen Punkt. Beide Teams bleiben damit in der Spitzengruppe der Tabelle. ---