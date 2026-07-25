Anschluss in der Nachspielzeit: RWE verliert knapp gegen Borussia

Gladbach gewinnt knapp gegen RWE. – Foto: Imago Images

Rot-Weiss Essen muss sich dem Bundesligisten Borussia Mönchengladbach im Härtetest mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. Vor 8.000 Zuschauern an der Hafenstraße war die Elf von Uwe Koschinat zumeist mit Defensivaufgaben beschäftigt, zeigte allerdings auch gute Offensivaktionen und belohnte sich kurz vor Abpfiff mit dem Anschlusstreffer.

Erst kurz vor Ende der ersten Hälfte kam Essen besser in die Begegnung. Ruben Reisig zwang Moritz Nicolas erstmals zu einer Parade (39.), anschließend scheiterten Noah Pesch (42.) und Marek Janssen (43.) jeweils am starken Gladbacher Schlussmann. Gerade als RWE dem Führungstreffer näher schien, schlug die Borussia eiskalt zu: Über Robin Hack landete der Ball bei Hugo Bolin, der kurz vor der Pause zum 1:0 einschob (45.+2)

Der Bundesligist übernahm von Beginn an die Spielkontrolle, ohne sich zunächst zahlreiche zwingende Chancen herauszuspielen. Die beste Möglichkeit vergab Hugo Bolin, nachdem José-Enrique Rios Alonso den Ball leichtfertig verloren hatte(10.).

Telalovic bringt neuen Schwung

Mit Wiederbeginn wechselte Koschinat doppelt, belebte das Essener Offensivspiel mit den Jokern Semir Telalovic sowie Jaka Cuber Potocnik. Vor allem Telalovic trat zunächst häufig in Aktion. Erst verfehlte er das Tor knapp, wenig später rettete ein Gladbacher Verteidiger seinen Abschluss auf der Linie (52.). Auch danach blieb der Angreifer auffällig, scheiterte jedoch mehrfach am eingewechselten Keeper Daniel Batz.

Auf der anderen Seite hätte Florian Neuhaus früh für die Entscheidung sorgen können, traf jedoch nur die Latte (63.). Wenig später nutzte die Borussia einen Essener Ballverlust konsequent aus. Nach einem schnellen Umschaltmoment bediente Neuhaus den 17-jährigen Wael Mohya, der den Ball zum 2:0 ins Netz setzte (74.).

RWE steckte dennoch nicht auf und spielte weiter mutig nach vorne. Lucas Brumme (69.), Cuber Potocnik (82.) und Telalovic (84.) sorgten zwar für Gefahr, doch Batz erwies sich mehrfach als Endstation. Erst tief in der Nachspielzeit fiel der verdiente Lohn: Nach einer Hereingabe köpfte Cuber Potocnik aufs Tor, der Ball wurde noch entscheidend abgefälscht und landete zum 1:2-Endstand im Gladbacher Netz (90.+1)

Unter dem Strich zeigte Rot-Weiss Essen gegen den Bundesligisten eine engagierte Vorstellung. Vor allem nach der Pause begegnete der Drittligist den Gästen auf Augenhöhe, verpasste aber durch mangelnde Konsequenz im Abschlussverhalten ein besseres Resultat.

Rot-Weiss Essen – Borussia Mönchengladbach 1:2

Rot-Weiss Essen: Felix Wienand, José-Enrique Rios Alonso (76. James Gnagnon), Lucas Brumme (76. Aiman Dardari), Michael Kostka, Franci Bouebari (76. Ekin Çelebi), Ben Hüning, Ruben Reisig, Tony Menzel, Marek Janssen (46. Jaka Cuber Potocnik), Marvin Obuz, Noah Pesch (46. Semir Telalovic) - Trainer: Uwe Koschinat

Borussia Mönchengladbach: Moritz Nicolas (46. Daniel Batz), Lukas Ullrich, Fabio Chiarodia, Kevin Diks, Yukhym Konoplya (11. Divine Dillon Berko) (75. Fritz Fleck), Philipp Sander, Hugo Bolin, Enzo Leopold, Robin Hack, Franck Honorat, Tim Kleindienst (33. Isac Lidberg) - Trainer: Eugen Polanski

Schiedsrichter: Robin Braun (Wuppertal) - Zuschauer: 8000

Tore: 0:1 Hugo Bolin (45.+2), 0:2 Wael Mohya (73.), 1:2 Edin Biber (90.+2 Eigentor)