Anschluss an die Spitzenteams halten: VfB Hallbergmoos gegen starken Aufsteiger Aubing gefordert

Trainer Giglberger sieht die kommenden Wochen als entscheidend für die Entwicklung seiner Mannschaft in der Landesliga.

Hallbergmoos – VfB-Coach Andreas Giglberger spricht von „Wochen der Wahrheit“, die nun auf seine Kicker zukommen. Vier Topspiele in Folge stehen an – und den Auftakt macht das Verfolgerduell mit dem frechen Aufsteiger SV Aubing, der am Freitag (19 Uhr) im Stadion am Airport gastiert.

Tabellenführer SpVgg Unterhaching II ist nach acht Siegen in Serie (und einem Fünf-Punkte-Polster vor diesem Wochenende) dem Rest der Spitzengruppe etwas enteilt. Dahinter allerdings wird es knapp: Acht Mannschaften sind ebenfalls nur durch fünf Punkte getrennt, und dazu zählt als Tabellenneunter auch noch der VfB Hallbergmoos. Nach dem Aufeinandertreffen mit den Aubingern (4.) bekommen es die Rot-Gelben in den nächsten Wochen noch mit Kirchheim (8.), Spitzenreiter Haching II und – zum Rückrundenbeginn – Wasserburg (2.) zu tun.

Jetzt kommen die „Wochen der Wahrheit“

Nach der ärgerlichen Last-Minute-Niederlage beim Dritten Schwabing bleibt Hallbergmoos nichts anderes übrig, als nun das Spitzenfeld von hinten aufzurollen. Weil so ziemlich das härteste Paket der Landesliga Südost auf seine Schützlinge zukommt, bringt Giglberger die „Wochen der Wahrheit“ ins Gespräch.

Dabei möchte der Trainer allerdings keinen allzu großen Druck auf seine Mannschaft aufbauen. Vielmehr sieht er nun die Chance, sich zu beweisen und die Entwicklung des VfB im bisherigen Saisonverlauf auf den Prüfstand zu stellen: „Nach den Wochen sehen wir, wo wir stehen und ob wir ganz vorne mitspielen können.“ Der Coach ist überzeugt, dass man die Qualität dazu hat.

Die drei verschenkten Punkte müssen woanders geholt werden

Für das Heimspiel gegen Aubing hat Giglberger die volle Kapelle an Bord. Und die hat, so hofft er, den Blackout von Schwabing (zwei Gegentore kurz vor dem Schlusspfiff) bereits abgehakt. Der Trainer sieht das Ganze im Nachhinein als Lerneinheit. „Da hat sich einer auf den anderen verlassen“, sagt Andreas Giglberger. Das sei dann eine der Sachen, die aktuell den Unterschied ausmachen zwischen den Plätzen drei und neun. Da man die Geschehnisse in Schwabing aber nicht rückgängig machen kann, müssen die verschenkten drei Punkte jetzt eben nachgeholt werden.

Der SV Aubing galt vor der Saison als Geheimfavorit – und hat die Vorschusslorbeeren gerechtfertigt. Zuletzt siegte der Club aus dem Münchner Westen mit 4:3 bei Bayernliga-Absteiger Grünwald. Und nicht nur das: Von den vergangenen sechs Begegnungen hat der Aufsteiger fünf für sich entschieden. Hallbergmoos-Coach Giglberger warnt nicht zuletzt vor einigen „fantastischen Fußballern“ im Kader. Aubing gehöre definitiv zu den Spitzenteams der Liga.