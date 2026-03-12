Anschluss an die Spitze im Blick

– Foto: Horst Vogler

Nach dem Heimsieg gegen SV Holthausen Biene steht für den SV Wilhelmshaven am Freitagabend die nächste Aufgabe in der Oberliga Niedersachsen an. Um 19:30 Uhr empfängt die Mannschaft von Frank Löning im Jadestadion den BSV Rehden.

Im Hinspiel gelang Wilhelmshaven ein 2:1-Auswärtssieg in Rehden. Die Treffer erzielten damals Conor-Jonathan Gnerlich und Maurice Bank. Dass sich die Partie am Freitag erneut schwierig gestalten könnte, zeigt jedoch der jüngste Lauf der Gäste. Der BSV Rehden holte 11 Punkte aus den letzten fünf Spielen und arbeitete sich damit in der Tabelle nach oben.

Der SVW reist mit Rückenwind in die Partie. Am vergangenen Wochenende gewann Wilhelmshaven mit 2:0 gegen Holthausen-Biene und sammelte damit wichtige Punkte im oberen Tabellendrittel. Nun soll unter Flutlicht der nächste Schritt folgen, um den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten.

Duell zweier offensivstarker Teams

Rehden steht derzeit auf dem neunten Tabellenplatz, hat jedoch zwei Tore mehr erzielt als der SV Wilhelmshaven. Einen großen Anteil daran hat Noah Wallenßus, der mit 15 Treffern die Torschützenliste der Liga anführt und damit als gefährlichster Angreifer der Oberliga gilt.

Wilhelmshaven rangiert aktuell auf Rang fünf und hat mit 32 Punkten aus 17 Spielen weiterhin Kontakt zur Spitzengruppe. Die Tabellenführung teilen sich Germania Egestorf-Langreder und Atlas Delmenhorst mit jeweils 38 Punkten, dahinter folgen der Heeslinger SC und TuS Bersenbrück.

Für den SVW ist die Zielsetzung klar. Mit einem weiteren Heimsieg soll der Abstand nach oben möglichst klein gehalten werden. Gleichzeitig erwartet die Zuschauer ein intensives Duell zweier Mannschaften, die sich zuletzt in guter Form präsentiert haben.