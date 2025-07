Ansbacher 1:7-Testdebakel: »Hat uns nicht komplett überrascht«

Zwei Wochen vorm Saisonstart in der Regionalliga Bayern hat die SpVgg Ansbach einen ordentlichen Dämpfer einstecken müssen. Gegen den Regionalliga Südwest-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach setzte es am Mittwochabend eine deutliche 1:7-Klatsche. Auch der VfB Eichstätt muss noch deutlich zulegen. Die Domstädter verloren gegen den Bayernligisten FC Pipinsried mit 0:3.



400 Zuschauer in Schopfloch (Lkr. Ansbach) wollten sahen am Ende eine überraschend eindeutige Angelegenheit. Die SpVgg Ansbach kassierte gegen den Meister der Oberliga Baden-Württemberg und Regionalliga-Aufsteiger aus Großaspach eine saftige 1:7-Niederlage. Nervös wird der Sportliche Leiter Christoph Hasselmeier deshalb noch lange nicht. Der 34-Jährige liefert vielmehr eine Erklärung für die deutliche Niederlage: "Wir wussten, dass es ein schwieriger Test werden würde. Die Belastung in den vergangenen Tagen war sehr hoch, am Samstag waren wir noch gegen die Profis der SpVgg Greuther Fürth voll gefordert. Deshalb haben wir gestern einige Spieler geschont. Zudem muss ich auch sagen, dass Großaspach eine super Mannschaft hat. Es hat uns daher nicht komplett überrascht, wie es gelaufen ist. Ich bin aber ganz sicher, dass wir am Samstag gegen den VfR Aalen wieder ein ganz anderes Gesicht zeigen werden." Personell haben die 09er kaum Sorgen. Bis auf Matthias Hahn, der weiter wegen einer Schambeinentzündung pausieren muss, sind alle Akteure an Bord.

Eichstätts Trainer Dominik Betz sah eine 0:3-Niederlage seiner Elf am Mittwochabend in Pipinsried. – Foto: Bruno Haelke



Über 90 Minuten gesehen war das einfach zu wenig, was der VfB Eichstätt in Pipinsried angeboten hat. Der Regionalliga-Aufsteiger aus der Domstadt fand eigentlich recht gut ins Spiel, Mitte der ersten Halbzeit verlor die Elf von Coach Dominik Betz den Faden und blieb in der Folge vieles schuldig. Mario Götzendörfer (29.) brachte die Hausherren in Führung. In der Schlussphase schossen Maximilian Schmidt und Valdrin Konjuhi (79./90.) noch einen deutlichen Sieg heraus.