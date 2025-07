Ansbach stellt sich breiter auf: Neuer Kaderplaner & Chefscout

Die SpVgg Ansbach stellt sich personell breiter auf. Die 09er können mit Manuel Deißler einen neuen Kaderplaner und Chefscout willkommen heißen. "Mit einem starken Netzwerk - insbesondere in Baden-Württemberg - bringt er neue Impulse in unsere sportliche Ausrichtung. In enger Zusammenarbeit mit unserem Sportlichen Leiter Christoph Hasselmeier und Coach Niklas Reutelhuber übernimmt er ab sofort die strategische Kaderplanung", erklärt der Verein in einer offiziellen Stellungnahme.

"Bereits die Verpflichtungen von Matze Hahn und Mirko Puscher liefen über ihn - beide haben sich als echte Verstärkungen erwiesen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit", lässt Christoph Hasselmeier wissen. Und der neue Kaderplaner Manuel Deißler ergänzt zu seiner neuen Herausforderung: "Die Vorfreude auf meine neue Aufgabe in Ansbach ist groß. Unser Ziel ist es, nachhaltige Strukturen aufzubauen, um sportlich qualitativ und infrastrukturell zu wachsen ohne dabei unsere Identität zu verlieren. Schritt für Schritt und mit Blick auf die kommenden Jahre." Deißler ist aktuell auch noch als Spielerberater aktiv. "Ich habe mein Pensum inzwischen aber stark reduziert und bereits den Großteil der Spieler abgegeben. Auch mein Dasein als Berater werde ich auslaufen lassen", erklärt Deißler auf FuPa-Nachfrage.





In den kommenden Tagen wird bei den 09ern weiter die bittere Auftaktniederlage gegen die SpVgg Bayreuth aufgearbeitet werden. Coach Niklas Reutelhuber war nach der knappen 1:2-Heimpleite gegen die "Oldschdod" bedient: "Jeder der im Stadion war, weiß, es hätte nur einen verdienten Sieger geben können. Das wären wir gewesen. Aber: Hätte, hätte, Fahrradkette, wir müssen unsere Dinger machen. Es nervt mich brutal und ist brutal ärgerlich, dass wir nicht gewonnen haben." Die 09er müssen also effektiver vor des Gegners Kasten werden. Am Samstag steht für Reutelhuber und sein Team der schwere Gang zum Drittliga-Absteiger SpVgg Unterhaching an. Die jungen Hachinger haben sich zum Auftakt in Vilzing erstaunlich kaltschnäuzig präsentiert. Die Ansbacher werden bestimmt genau hingeschaut haben...