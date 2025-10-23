Ansbach setzt ein Zeichen: Reutelhuber verlängert bis 2028

Ansbachs Sportlicher Leiter Christoph Hasselmeier erklärt in einer Pressemitteilung: "Niklas hat in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung genommen – genauso wie die Mannschaft. Er brennt für die Nullneuner, lebt unsere Werte und schafft es, das Team immer wieder neu zu motivieren und weiterzuentwickeln. Die Art und Weise, wie er mit Leidenschaft, Klarheit und Menschlichkeit führt, passt perfekt zu unserem Verein. Wir freuen uns sehr, dass er weiterhin an Bord bleibt und gemeinsam mit uns den eingeschlagenen Weg weitergeht."

Gibt auch in den kommenden zweieinhalb Jahren die sportliche Richtung in Ansbach vor: Niklas Reutelhuber (Mitte). – Foto: Wolfgang Zink





Niklas Reutelhuber, der sich aktuell um einen Platz beim A-Lizenz-Lehrgang bemüht und seine Bewerbung abgegeben hat, lässt wissen: "Eine Entwicklung in den vergangenen Jahren ist klar erkennbar. Ich sehe aber bei Verein und Mannschaft noch Luft nach oben. Ich möchte diese Entwicklung in den kommenden Jahren weiterhin mit vorantreiben und den Klub Schritt für Schritt in der Regionalliga Bayern weiter nach oben bringen."



In naher Zukunft geht`s für die Ansbacher in der Regionalliga Bayern am Samstag mit dem Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth II weiter. Dann ist Wiedergutmachung angesagt für die schwache Vorstellung und die 0:2-Heimpleite zuletzt gegen Schlusslicht TSV Schwaben Augsburg. "Wir wollen gegen das Kleeblatt ein anderes Gesicht zeigen. Die ersten 20 Minuten gegen Augsburg waren richtig gut, daran wollen wir anschließen - und die restlichen 70 Minuten vergessen lassen", so Reutelhuber, dem bis auf den langzeitverletzten Matthias Hahn (Schambeinentzündung) in Burgfarrnbach der komplette Kader zur Verfügung steht.

