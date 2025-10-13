Ansbach reist nach Illertissen: Spektakel ist vorprogrammiert

In einer Nachholpartie treffen am morgigen Dienstagabend in der Regionalliga Bayern der FV Illertissen und die SpVgg Ansbach aufeinander. Beide Teams sind im Moment gut drauf. Die Hausherren sind seit vier Partien ungeschlagen, die Gäste aus der mittelfränkischen Bezirkshauptstadt haben den Platz gar schon seit sieben Spielen nicht mehr als Verlierer verlassen müssen. Dabei könnte sich ein Besuch im Vöhlinstadion definitiv lohnen, trifft doch die zweitbeste Offensivreihe (Illertissen) der Liga auf die drittbeste (Ansbach). Überhaupt: Wenn die beiden Teams beteiligt sind, sind Tore garantiert. Über 100 Treffer sind in den Spielen der beiden Mannschaften schon gefallen.



Die Partie hätte ursprünglich Anfang September bereits über die Bühne gehen sollen, doch damals war der FV Illertissen im Totopokal-Achtelfinale gegen den TSV 1860 München (1:3) gefordert. Anpfiff im Vöhlinstadion ist um 19 Uhr.