Ansbach: Leihgeschäft mit Drittligist Saarbrücken ausgeweitet

Gut zwei Wochen vor dem Eröffnungsspiel der Regionalliga Bayern im Xaver-Bertsch-Sportpark nimmt die SpVgg Ansbach Feinjustierungen am Kader vor. Jetzt können die 09er bestätigen: Rhani Abdennour wird auch in der kommenden Saison das grün-weiße Trikot tragen. Der 19-jährige Defensivspieler wird für ein weiteres Jahr vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken ausgeliehen.

Auf den ersten Blick hatte sich das Leihgeschäft für die Ansbacher vergangene Saison nicht gelohnt. Abdennour kam lediglich auf vier Einsätze. Auf den zweiten Blick allerdings haben die wenigen Spielminuten nicht allzu viel mit den Qualitäten des 19-Jährigen zu tun. Vielmehr streikte der Körper. Was für ihn spricht: Dem Defensivmann reichten seine Kurzeinsätze aus, um die Verantwortlichen in Ansbach zu überzeugen, ihn noch ein Jahr vom 1. FC Saarbrücken auszuleihen.

"Rhani hatte in der vergangenen Saison unglaubliches Verletzungspech. Er konnte aber bei den wenigen Einsätzen, bei denen er auf dem Platz stand, von seiner Qualität überzeugen und wir sind sicher, dass da noch richtig viel Potential in ihm steckt, das er jetzt in der kommenden Saison weiterentwickeln und abrufen wird. Es ist super, dass er ein weiteres Jahr ein Nullneuner bleibt", erläutert Christoph Hasselmeier, Sportlicher Leiter bei den 09ern.