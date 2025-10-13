Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Zehn Punkte aus den letzten vier Partien: Illertissen will seinen Aufwärtstrend auch im Nachholspiel gegen Ansbach unterstreichen. – Foto: Julien Christ / sportfotografi
Ansbach gastiert in Illertissen: Spektakel vorprogrammiert
Dienstag - Nachholspiel 7. Spieltag: Beide Teams wissen offenisv zu überzeugen, sind aber defensiv durchaus auch anfällig
In einer Nachholpartie treffen am morgigen Dienstagabend in der Regionalliga Bayern der FV Illertissen und die SpVgg Ansbach aufeinander. Beide Teams sind im Moment gut drauf. Die Hausherren sind seit vier Partien ungeschlagen, die Gäste aus der mittelfränkischen Bezirkshauptstadt haben den Platz gar schon seit sieben Spielen nicht mehr als Verlierer verlassen müssen. Dabei könnte sich ein Besuch im Vöhlinstadion definitiv lohnen, trifft doch die zweitbeste Offensivreihe (Illertissen) der Liga auf die drittbeste (Ansbach). Überhaupt: Wenn die beiden Teams beteiligt sind, sind Tore garantiert. Über 100 Treffer sind in den Spielen der beiden Mannschaften schon gefallen.
Die Partie hätte ursprünglich Anfang September bereits über die Bühne gehen sollen, doch damals war der FV Illertissen im Totopokal-Achtelfinale gegen den TSV 1860 München (1:3) gefordert. Anpfiff im Vöhlinstadion ist um 19 Uhr.
Das sagt Illertissens Cheftrainer Holger Bachthaler vor der Nachholpartie gegen Ansbach: "Mit der Leistung gegen Aschaffenburg können wir nicht zufrieden sein, da wir im Spiel gegen den Ball in der individuellen Zweikampfführung nicht gut verteidigt haben und in der Offensive die klarsten Torchancen nicht nutzen konnten. Die Jungs haben dann trotz des späten Rückstands weiter an sich geglaubt und den späten Ausgleich erzwungen, so dass der Punktgewinn auch in Ordnung geht. Gegen eine momentan sehr stabil wirkende Ansbacher Mannschaft müssen und werden wir uns am Dienstag in allen Belangen steigern müssen."
Das sagt Ansbachs Trainer Niklas Reutelhuber: "Nach dem Spiel in Memmingen waren wir extrem sauer auf uns selbst. Der einzige Grund, warum wir das Spiel nicht gewonnen haben, waren wir selbst. Bis auf die letzten zehn Minuten haben wir ein richtig gutes Spiel gezeigt. Jetzt wartet auf uns eine der schwersten Auswärtsfahrten der Saison. Aber wir haben derzeit eine gute Phase und können jeder Mannschaft der Liga wehtun. Das wollen wir auch in Illertissen zeigen." Die Gäste müssen lediglich auf den erkrankten Tom Abadjiew verzichten.