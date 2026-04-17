Ansbach feiert späten Sieg im Grünwalder, Aschaffenburg mit Remis 29. Spieltag: Aschaffenburg verpasst Dreier gegen Aubstadt+++Illertissen mit Auswärtserfolg in Buchbach+++"Kleine Bayern" kassieren späten Gegentreffer zur 1:2 Niederlage von Sebastian Sommer · Heute, 21:42 Uhr · 0 Leser

Die Viktoria aus Aschaffenburg um Adrian Assani (links) und der TSV Aubstadt trennten sich letztlich mit 1:1. Für die Heimelf war es ein wichtiger Punktgewinn, nachdem Hankofen sein Heimspiel siegreich gestalten konnte. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

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Zum Auftakt des 29. Spieltags konnte Viktoria Aschaffenburg im Heimspiel gegen den TSV Aubstadt immerhin einen Punkt mitnehmen. Gegen den Tabellensechsten lagen die Unterfranken zwischenzeitlich in Führung, verpassten einen möglichen Dreier am Ende aber nur knapp. Bitter verlief der Abend dagegen für den FC Bayern München II: Die Münchner mussten sich nach einem späten Gegentreffer in der 87. Minute der SpVgg Ansbach noch knapp geschlagen geben. Deutlich klarer fiel die Partie in Buchbach aus, wo der FV Illertissen einen souveränen 3:0-Auswärtssieg feierte. Mann des Abends war dabei Daniel Gerstmeyer, der doppelt traf.

Im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße musste der FC Bayern München II eine bittere Heimniederlage hinnehmen. Die Münchner erwischten gegen die SpVgg Ansbach zunächst den besseren Start und gingen bereits in der 7. Minute durch Julien Yanda in Führung, der nach einem schnellen Kombinationsspiel präzise ins kurze Eck traf. Auch in der Folge bestimmten die Gastgeber weite Strecken der ersten Halbzeit, versäumten es jedoch, ihre Überlegenheit in weitere Treffer umzumünzen. Nach dem Seitenwechsel fand Ansbach besser in die Partie und kam in der 58. Minute durch Ken Mata zum Ausgleich, der aus spitzem Winkel erfolgreich war. In der Schlussphase erhöhte der Gast den Druck - mit Erfolg: Dino Nuhanovic staubte in der 87. Minute nach einem Abpraller zum 2:1-Siegtreffer ab. So stand die Zweitvertretung des FC Bayern trotz einer über weite Strecken ordentlichen Leistung am Ende mit leeren Händen da.

Der TSV Buchbach musste sich an diesem Abend dem FV Illertissen mit 0:3 geschlagen geben. Bei sonnigen Bedingungen starteten die Hausherren engagiert in die Partie, belohnten sich für ihren Aufwand jedoch nicht. Stattdessen schlug Illertissen kurz vor der Pause eiskalt zu: Nach einem Fehler von Buchbachs Keeper Zech brachte Marco Hingerl die Gäste in der 45. Minute mit 1:0 in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Illertissen effektiv. Daniel Gerstmayer erhöhte in der 53. Minute nach einer Hereingabe von Heckmann auf 2:0 und legte in der 74. Minute seinen zweiten Treffer nach, als ein abgefälschter Ball den Weg ins Netz fand. Buchbach hielt zwar immer wieder dagegen und kam ebenfalls zu Möglichkeiten, blieb vor dem Tor aber ohne Ertrag. So feierte der FV Illertissen am Ende einen souveränen Auswärtssieg.