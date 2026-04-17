Ansbach feiert späten Sieg im Grünwalder, Aschaffenburg mit Remis

Zum Auftakt des 29. Spieltags konnte Viktoria Aschaffenburg im Heimspiel gegen den TSV Aubstadt immerhin einen Punkt mitnehmen. Gegen den Tabellensechsten lagen die Unterfranken zwischenzeitlich in Führung, verpassten einen möglichen Dreier am Ende aber nur knapp. Bitter verlief der Abend dagegen für den FC Bayern München II: Die Münchner mussten sich nach einem späten Gegentreffer in der 87. Minute der SpVgg Ansbach noch knapp geschlagen geben. Deutlich klarer fiel die Partie in Buchbach aus, wo der FV Illertissen einen souveränen 3:0-Auswärtssieg feierte. Mann des Abends war dabei Daniel Gerstmeyer, der doppelt traf.
Im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße musste der FC Bayern München II eine bittere Heimniederlage hinnehmen. Die Münchner erwischten gegen die SpVgg Ansbach zunächst den besseren Start und gingen bereits in der 7. Minute durch Julien Yanda in Führung, der nach einem schnellen Kombinationsspiel präzise ins kurze Eck traf. Auch in der Folge bestimmten die Gastgeber weite Strecken der ersten Halbzeit, versäumten es jedoch, ihre Überlegenheit in weitere Treffer umzumünzen. Nach dem Seitenwechsel fand Ansbach besser in die Partie und kam in der 58. Minute durch Ken Mata zum Ausgleich, der aus spitzem Winkel erfolgreich war. In der Schlussphase erhöhte der Gast den Druck - mit Erfolg: Dino Nuhanovic staubte in der 87. Minute nach einem Abpraller zum 2:1-Siegtreffer ab. So stand die Zweitvertretung des FC Bayern trotz einer über weite Strecken ordentlichen Leistung am Ende mit leeren Händen da.
Der TSV Buchbach musste sich an diesem Abend dem FV Illertissen mit 0:3 geschlagen geben. Bei sonnigen Bedingungen starteten die Hausherren engagiert in die Partie, belohnten sich für ihren Aufwand jedoch nicht. Stattdessen schlug Illertissen kurz vor der Pause eiskalt zu: Nach einem Fehler von Buchbachs Keeper Zech brachte Marco Hingerl die Gäste in der 45. Minute mit 1:0 in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Illertissen effektiv. Daniel Gerstmayer erhöhte in der 53. Minute nach einer Hereingabe von Heckmann auf 2:0 und legte in der 74. Minute seinen zweiten Treffer nach, als ein abgefälschter Ball den Weg ins Netz fand. Buchbach hielt zwar immer wieder dagegen und kam ebenfalls zu Möglichkeiten, blieb vor dem Tor aber ohne Ertrag. So feierte der FV Illertissen am Ende einen souveränen Auswärtssieg.
Im Stadion am Schönbusch trennten sich Viktoria Aschaffenburg und der TSV Aubstadt mit 1:1. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen kurz vor der Pause in Führung: Benjamin Baier verwandelte in der 43. Minute einen Foulelfmeter, nachdem Matvey Obolkin zuvor im Strafraum zu Fall gebracht worden war. Aubstadt hatte bis dahin zwar ebenfalls gute Offensivaktionen, ließ unter anderem durch einen Pfostenschuss von Severo Sturm aber die nötige Konsequenz vermissen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der TSV Aubstadt den Druck und drängte auf den Ausgleich. In der 77. Minute wurden die Bemühungen schließlich belohnt: Nach einer Parade von Aschaffenburgs Schlussmann Verstappen landete der Ball bei Marcel Fischer, der zum 1:1 abstaubte. In der Schlussphase suchten beide Teams noch einmal den Lucky Punch, am Ende blieb es jedoch bei der Punkteteilung.